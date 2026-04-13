Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza

Un hombre resultó atropellado alrededor de las 21.20 horas de la noche en la avenida Isidor Macabich de Ibiza.

Según informa la Policía Local, se trató de un accidente en el que un motorista chocó contra el individuo, que fue trasladado a la Policlínica del Rosario con pronóstico reservado.

Testigos del suceso indican que la víctima salió despedida a varios metros de distancia por el impacto y que el dispositivo de seguridad tapó al afectado debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía Local añade que el conductor de la motocicleta no resultó herido y ni siquiera se cayó del vehículo a causa del golpe.

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