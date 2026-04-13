"Probé la recarga energética por el ano en Ibiza y ya no me pongo enferma": Alba Segarra revela su propia experiencia
La periodista Alba Segarra relata en 'Els Teloners' su experiencia en Ibiza, donde probó la práctica de tomar el sol por el ano por recomendación de una amiga
La periodista Alba Segarra ha sorprendido a los oyentes con una confesión inesperada durante su intervención en el programa 'Els Teloners', de RAC1, donde colabora junto a Marc Bala y Guillem Estadella.
Todo comenzó al comentar un llamativo titular que aseguraba que con solo 30 segundos de "recarga energética por el ano" se puede recibir más energía que tomando el sol con ropa. Fue entonces cuando Segarra decidió ir más allá y compartir su propia vivencia.
Una experiencia en Ibiza que no ha dejado indiferente
Según relató, todo ocurrió durante un viaje a Ibiza junto a una amiga “muy hippie”, quien les propuso probar esta peculiar práctica. “Nos dijo: ‘¿Sabéis que si tomáis el sol por el ano es un chute de energía y no os pondréis enfermas este año?’”, explicó la periodista. Segarra confesó que, aunque inicialmente le sonó extraño, terminó probándolo por puro “FOMO” (miedo a perderse algo). “Nos tumbamos con las piernas abiertas para que entrase por algún agujero, porque el caso es que entre”, relató entre risas.
¿Resultados reales o efecto placebo?
Lo más sorprendente llegó después: “Yo siempre he tenido mucha sinusitis y desde ese invierno ya no me pongo mala”, aseguró. Aunque la práctica carece de respaldo científico, la periodista defendió la experiencia con humor: “A ver, si lo ha inventado la pachamama, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo?”.
Un debate viral entre ciencia y tendencias alternativas
La anécdota ha generado todo tipo de reacciones en los comentarios de Instagram y abre el debate sobre las tendencias de bienestar alternativas que circulan en internet. Lo que está claro es que la confesión de Alba Segarra no ha dejado indiferente a nadie y ha convertido este momento radiofónico en uno de los más comentados del programa.
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