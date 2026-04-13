El aeropuerto de Ibiza cerró marzo al borde de otro récord histórico de pasajeros

El aeropuerto de Ibiza cerró el pasado mes de marzo con 296.119 pasajeros (contabilizando las llegadas y las salidas) y 3.263 movimientos de aeronaves (aterrizajes y despegues), lo que representa un aumento del 3,2% en el número de viajeros y del 4,5% en las operaciones en comparación con el mismo mes del año pasado.

De esta manera, la terminal de es Codolar se queda al borde de llegar a los 300.000 viajeros en un mes de marzo, una cifra nunca alcanzada hasta ahora. De hecho, fue en 2024 cuando la actividad generó una cantidad más aproximada a esta actividad, pero se quedó en 290.129, según las estadísticas de AENA. Como dato curioso, el año de la pandemia del covid, en 2020, que provocó el confinamiento de la sociedad (y de prácticamente medio mundo) precisamente a mediados de marzo, ese mes se cerró con apenas 99.738 viajeros.

Según los datos facilitados, como cada mes, por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), del total de pasajeros contabilizados en marzo, 244.172 viajaron en conexiones nacionales, un 2,5% menos que el año pasado. Otros 51.736 optaron por destinos internacionales, una cifra que representa un incremento del 42,6% respecto al mismo mes de 2025.

3.263 aterrizajes y despegues

En cuanto a las operaciones de las aerolíneas durante el mes pasado en la única pista habilitada para el tráfico comercial, desde el organismo portuario detallan que se gestionaron un total de 3.263 vuelos.

En el acumulado de enero, febrero y marzo, 702.658 pasajeros transitaron por el aeropuerto de Ibiza, un 1,3% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Durante esos tres meses se atendieron 8.267 vuelos, lo que representa una disminución del 0,5% respecto al mismo periodo de 2025, añaden desde AENA.

Estos datos rompen la tendencia a la baja con la que comenzó el año en el aeropuerto ibicenco. En enero pasaron por la terminal 199.053 pasajeros, lo que supuso ya una caída del 5,6% respecto al mismo mes de 2025, con 2.555 operaciones, un 4,5% menos. En febrero se mantuvo el decrecimiento, con un 2,9% menos de viajeros (207.486) con respecto al mismo mes de 2025.