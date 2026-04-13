Política
1,7 millones de la Ley de Capitalidad de Ibiza para dos proyectos de Vila
Los fondos se destinarán a la ampliación de Can Ventosa y a la remodelación de la avenida Comte Rosselló
El Consell y el Ayuntamiento de Ibiza han firmado este lunes el convenio de la Ley de Capitalidad correspondiente a 2026, por el que la institución insular se compromete a aportar 1.714.200 euros para financiar dos proyectos estratégicos en la ciudad.
El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del Consell, Vicent Marí, y el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el marco de la Ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza.
La inversión prevista se repartirá entre la segunda fase de la ampliación del espacio cultural de Can Ventosa, que recibirá 1.078.200 euros, y la remodelación de la avenida Comte Rosselló, con una dotación de 636.000 euros. Ambos proyectos ya fueron acordados en el Consell de Capitalitat celebrado el 24 de septiembre de 2025.
Vicent Marí destacó tras la firma que este convenio vuelve a poner de manifiesto “el compromiso del Consell con los municipios de la isla y, especialmente, con la ciudad de Ibiza por su papel como capital”. El presidente insular añadió que la institución sigue trabajando “con hechos y con inversiones reales que mejoran infraestructuras y espacios públicos para todos los ciudadanos”.
Por su parte, Rafael Triguero agradeció la colaboración entre administraciones y destacó la relevancia de estas inversiones para seguir transformando la ciudad, tanto en el ámbito cultural, con la ampliación de Can Ventosa, como en la mejora urbana de la avenida Comte Rosselló.
El convenio se enmarca en el mecanismo de financiación previsto por la Ley de Capitalidad, que busca compensar los costes económicos y sociales derivados de la condición de capital de Ibiza y garantizar inversiones con impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía.
En el acto de firma también estuvieron presentes la consellera de Cooperación Municipal, Maria Fajarnés, y la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández.
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