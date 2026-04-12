Todas las fotos del VI Sant Jordi Va de Frita, que ha reunido a cientos de personas

El VI Sant Jordi Va de Frita se ha celebrado este sábado 11 de abril en la plaza de Sant Jordi, dentro de una de las jornadas más intensas del programa festivo de la localidad. El encuentro arrancó a partir de las 11 horas y giró en torno al VI Concurso Interestelar de Frita de Matances, una cita que ha combinado gastronomía, ambiente festivo y actuaciones musicales a lo largo de todo el día.

En esta edición, el jurado ha concedido el primer premio a 'Sastreres team', mientras que 'ses fites van de frita' se ha situado en segunda posición y 'Es Porkets 2.0' ha quedado en tercer lugar. Además, el reconocimiento a la originalidad ha recaído en 'Qué cruz de frita', una propuesta que ha destacado por su planteamiento creativo dentro del certamen.

Frita popular a beneficio de Tdahef

Según la información oficial del evento, el certamen gastronómico ha contado con casi 50 peñas inscritas, en una convocatoria que se ha consolidado como uno de los actos centrales de las fiestas de Sant Jordi. Junto al concurso, también se ha servido una frita popular a beneficio de la asociación Tdahef.

La música ha tenido un papel destacado durante toda la jornada. El programa ha incluido las actuaciones de la Tuna de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el ball pagès, así como los conciertos de Rottowatts, Sandy Valey y Partiendo la Pana, para cerrar con la Millennial Party a cargo de los dj’s de Top 21.