Sant Josep reabre al baño la zona de Platja d'en Bossa afectada por el hundimiento del yate en Ibiza
El Ayuntamiento garantiza la seguridad en sa Rossa y la Xanga
El Ayuntamiento de Sant Josep ha reabierto el tramo de Platja d'en Bossa, hasta sa Sal Rossa, en el que había prohibido el baño desde primera hora de este domingo por prevención debido a la contaminación registrada por material procedente del yate que la tarde del pasado viernes se incendió y posteriormente se hundió en la bocana del puerto de Ibiza.
Como ya ha adelantado Diario de Ibiza, el alcalde, Vicent Roig, y la concejala de Litoral y Medio Ambiente, Felicia Bocú, han llevado a cabo esta mañana una inspección técnica de esta zona y de la Xanga, también afectada, "para evaluar el impacto de los restos" de la embarcación hundida este viernes cerca de es Botafoc. En la visita también han participado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, el capitán marítimo, Luis Gascón, y agentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
Tras el análisis realizado in situ, las administraciones han determinado que la situación "no presenta peligro para la ciudadanía ni tiene ninguna incidencia relevante para el medio ambiente", por lo que la playa "reabre con normalidad" después de las restricciones preventivas de esta mañana. En este sentido, el alcalde ha explicado que "ahora mismo las condiciones del baño, del uso de la playa, son seguras tanto para los bañistas como para el medio ambiente".
"No hay manchas de combustible"
Asimismo, según ha explicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, los análisis confirman que no hay un vertido de combustible pesado, a pesar de la presencia de gasóleo en superficie, en forma de una fina película que desaparece a medida que el combustible se evapora. "No tenemos manchas de combustible; lo que tenemos son irisaciones de gasóleo en superficie, que es una película muy fina que con las condiciones del viento y de mar, va emulsionando y se va evaporando". Gárriz añade que la mayor parte del combustible de la embarcación se consumió "durante el incendio" antes del hundimiento del yate. En este incidente se produjeron dos heridos leves que no requirieron traslado a un centro sanitario.
Aunque no existe riesgo ambiental, el Ayuntamiento de Sant Josep activará a partir de este lunes un dispositivo extraordinario de limpieza manual para retirar residuos sólidos, principalmente maderas y fibras derivadas del siniestro. El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento ya trabaja en la valoración de estas tareas, estimadas en unos 15.000 euros, con el objetivo de reclamar su importe íntegro al titular de la embarcación.
Por último, el Ayuntamiento ha agradecido la "coordinación" entre la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Emergencias para "la rápida resolución de este incidente y la vigilancia continuada del litoral".
Suscríbete para seguir leyendo
- Arde un yate en la bocana del puerto de Ibiza
- Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
- La Feria Andaluza de Ibiza ya tiene fecha
- Tres hoteles que llenaban sus piscinas dejan 12 horas sin agua a cientos de vecinos de Ibiza
- Los restos del yate hundido en el puerto de Ibiza contaminan la costa del Parque Natural de ses Salines
- Todas las imágenes del incendio de un barco cerca de s'Illa Negra en Ibiza
- Un bocadillo de Ibiza compite por ser el mejor de España: así es el ‘Baleares esencia de tres islas’
- Preocupación en Cáritas de Ibiza ante el desalojo de los asentamientos de sa Joveria y Can Misses