Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de un yate en IbizaCrisis de vivienda en IbizaGastronomía en IbizaLa agendad del fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

Santa Eulària estrena una nueva pista multideporte en Cas Capità

Santa Eulària estrena una nueva pista multideporte en Cas Capità | ASE

Santa Eulària estrena una nueva pista multideporte en Cas Capità | ASE

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha inaugurado una nueva pista multideporte en el Parc des Fameliar, en el barrio de Cas Capità. La instalación, de unos 120 metros cuadrados y con césped sintético, permite practicar disciplinas como fútbol, baloncesto y balonmano. La obra ha supuesto una inversión de 42.451,54 euros, IVA incluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents