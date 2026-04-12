El álbum
Santa Eulària estrena una nueva pista multideporte en Cas Capità
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha inaugurado una nueva pista multideporte en el Parc des Fameliar, en el barrio de Cas Capità. La instalación, de unos 120 metros cuadrados y con césped sintético, permite practicar disciplinas como fútbol, baloncesto y balonmano. La obra ha supuesto una inversión de 42.451,54 euros, IVA incluido.
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