Los restos del yate hundido en Ibiza obligan a cerrar parte de Platja d'en Bossa, en el Parque Natural de ses Salines

La contaminación generada por los restos del yate que la tarde del pasado viernes se incendió para posteriormente hundirse en la bocana del puerto de Ibiza se extiende. El viento de Levante la está concentrando, además de en la Xanga, como ya ha publicado Diario de Ibiza, en una amplia zona de arenal del sur de Platja d'en Bossa, hasta sa Sal Rossa.

La presencia de restos contaminantes, sobre todo de madera quemada y combustible que todavía no se ha evaporado, ha obligado a las autoridades a cerrar al baño esta zona de playa ubicada en el municipio de Sant Josep. La presencia del gasoil en el agua se aprecia por las vetas irisadas que se mantendrán hasta que se disuelva este combustible en el mar.

Una comitiva de políticos ha visitado esta mañana la zona para evaluar la importancia del vertido. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, el director de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, la concejala de Sant Josep Felicia Bocú y el capitán marítimo, Luis Gascón, junto a un agente balear de Medio Ambiente y dos técnicos de Sant Josep, han recorrido la orilla para analizar su estado e implementar las medidas necesarias para recuperar la zona a su estado anterior al vertido.

Operativo de limpieza

El alcalde explica que un operativo especial de limpieza se desplazará en la mañana de mañana lunes a la zona para retirar los restos del yate y que el coste de esta tarea, que Roig cuantifica en una primera estimación en alrededor de 10.000 y 15.000 euros, se le pasará al propietario de la embarcación. Cabe recordar que la competencia en la limpieza del litoral es de los ayuntamientos, en este caso del de Sant Josep, pero en este caso interviene también el Govern porque la contaminación afecta a una zona del Parque Natural de ses Salines de Ibiza.

En cualquier caso, tanto Roig como Garriz restaron importancia a la contaminación generada por el yate en esta zona de la costa, porque según apuntan el gasoil acabará evaporándose y los restos de madera quemada se retirarán.

Garriz detalla que la competencia sobre la evolución que sufrió el yate tras incendiarse recae en la Autoridad Portuaria de Balears, que ya ha anunciado que exigirá a la propiedad que lo reflote, añade. No obstante, este trabajo de recuperación del pecio no es viable ahora por las condiciones meteorológicas.

La comitiva de políticos y técnicos, tras visitar la zona, espera poder reabrirla al baño este mismo domingo.