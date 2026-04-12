Reclaman una capilla para guardar las víctimas del franquismo exhumadas en Ibiza

El Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera reclama la creación de una capilla para depositar los restos exhumados en el Cementeri Vell de Vila de los republicanos ejecutados por la represión franquista. Así se ha destacado este domingo durante la lectura del manifiesto en el acto de homenaje a la proclamación de la II República 95 años atrás.

La cita, que se convoca desde mediados de los años 90, reunió a 40 personas, que hicieron frente a la lluvia bajo sus paraguas durante 45 minutos de lectura poética. Entre los asistentes se encontraban diversos representantes políticos progresistas, como el senador por las Pitiusas, Juanjo Ferrer; la diputada nacional del PSOE, Milena Herrera, o la portavoz socialista en el Parlament balear, Pilar Costa.

Posteriormente, se rindió tributo a los ajusticiados en el memorial que recopila en placas de cerámica los nombres de los 132 republicanos víctimas del bando nacional.

Durante la lectura del manifiesto, que puso punto final a la lectura de poemas, el presidente del Fòrum per la Memòria, Luis Ruiz, reclamó al Ayuntamiento de Ibiza y al Govern balear una capilla «digna y visible» en la que depositar los restos óseos de la fosa común del Cementeri Vell, donde fueron sepultados los cadáveres de varias de estas víctimas, tanto de las tres que han sido identificadas como del resto.

Además, proponen que la creación de este espacio se acompañe de una ceremonia pública. Según indicó Ruiz a este diario, también se propone que esta capilla mortuoria exponga los objetos personales de los fallecidos hallados en las cuatro campañas de excavaciones del camposanto de ses Figueretes.

«Reivindicamos una ley de memoria democrática balear capaz de proteger a las víctimas, las familias y los espacios de memoria», subrayó Ruiz. Igualmente, incidió en reclamar la señalización de los espacios de «represión y resistencia [durante la Guerra Civil y el franquismo], que deben ser protegidos y dignificados».