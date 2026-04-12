La queja viral de una vecina de Ibiza: "¿A quién han puesto a diseñar los carriles bici, a Drácula?"

La movilidad en Ibiza, sobre todo durante la temporada turística, es una cuestión que suele generar malestar entre muchos residentes y turistas: atascos en las carreteras y escasez de sitios donde aparcar para quienes cuentan con coche o motocicleta propios, autobuses con rutas y horarios que no cubren la demanda o dificultades para conseguir taxis en el caso de quienes los necesiten.

Por todo ello, muchas personas eligen moverse por la isla en bicicleta o triciclo. Este es el caso de Anna (@ibiza_sin_coches en Instagram), una residente que, según cuenta en algunas de sus publicaciones, sufrió un accidente de tráfico que dejó secuelas en su cuerpo.

"Por un lado están los bolardos, y por el otro tengo que bajar yo, que estoy coja y llena de tornillos", dice en el inicio del texto que acompaña un vídeo en el que muestra los pivotes instalados al final del carril bici ubicado frente al edificio de la Autoridad Portuaria en el puerto de Ibiza. Tras mencionar al Ayuntamiento, Anna pregunta "¿Os parece normal empezar/terminar un carril bici de esa manera? ¿Lo hacéis para poner en dificultades a las personas con discapacidad o cuál sería el motivo exacto?".

"Ya estás en un triciclo para personas con discapacidad, con 100 kilos de una persona con traumatismo cerebral [circula con el marido] ¿y qué hacen? Te ponen bolardos", se queja Anna. De hecho, para poder continuar viaje en su triciclo debe salir del carril bici por uno de los laterales y circular por la calle, o por una zona de uso exclusivo para peatones donde las señales advierten de posibles multas de 60 euros para quienes transiten en patines, patinetes o bicicletas.

"Decidme si son sádicos, carroñeros, crueles o si simplemente me tienen manía", agrega la mujer, de nacionalidad italiana. Y cierra el post con un poco de humor: "¿A quién han puesto a diseñar los carriles bici, a Drácula?".