Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos

Para Alicia Reina, presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), el eclipse de sol total del próximo 12 de agosto supone una oportunidad para atraer clientes… si es que llegan a Ibiza, claro. Porque de repente ha surgido un factor preocupante derivado del conflicto bélico en el Golfo Pérsico: el incremento de precio del queroseno, el combustible de los aviones, que se ha disparado debido a que empieza a escasear y que, como consecuencia, está encareciendo (y mucho) los vuelos. “Es un factor que no teníamos en cuenta y que ahora ya está sobre la mesa". Esta misma semana han detectado "una dinámica de cancelación de reservas flexibles debida a que los clientes ya se están enfrentando a una subida sustancial de las tarifas aéreas”.

Alertada ante ese pico repentino e inusitado de cancelaciones, Reina contactó con algunos de los clientes que tomaron la decisión de anular sus reservas, la mayoría británicos, para conocer cuál era el motivo de su decisión. Según le detallaron, hay dos causas, aunque ambas tienen un denominador común. Una de ellas es que los precios de los billetes para venir a la isla están experimentando aumentos tan significativos que ya son inasequibles para sus bolsillos: “Son tan elevados que los clientes se ven obligados a cancelar sus reservas flexibles en los hoteles”, indica Reina. Las nuevas tarifas aéreas para volar hasta Ibiza ya no se ajustan a sus presupuestos, por lo que buscan otros destinos: pueden pagar el hotel, pero hotel+avión, ya no.

“Los precios son tan elevados que los clientes se ven obligados a cancelar sus reservas flexibles en los hoteles”

Y por otra parte, hay aerolíneas que, a consecuencia del alza del crudo, han decidido cancelar parte de sus vuelos, bien para incrementar luego los precios de sus billetes, de manera que se ajusten a lo que cuesta ahora el queroseno y no tener así pérdidas, bien para anular un determinado trayecto porque no les sale rentable.

Repostajes no asegurados

Incluso para ajustar su flota a las circunstancias actuales, en las que no está asegurado ni el repostaje de combustible ni que éste tenga un coste razonable. Si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado, si continúa la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sólo cabe esperar que todo esto vaya incluso a peor.

En este sentido, el Corriere della Sera, en un artículo titulado "Nos quedan tres semanas; de lo contrario, si el aeropuerto de Hormuz no reabre, los vuelos correrán peligro", advertía en portada este viernes de que la situación del combustible para aviones en Europa "es más crítica de lo que se pensaba" y que las existencias podrían agotarse "entre la segunda y la tercera semana de mayo", de manera que las reservas estratégicas "no serían suficientes para garantizar la operativa aérea" en plena temporada en algunas zonas de Europa. Según esa información, basada en una carta remitida por el Consejo Internacional de Aeropuertos a los comisarios de Energía y Transporte de la Unión Europea, únicamente dos países tienen reservas de emergencia para 90 días, la mayor parte sólo aguantaría 30 días, y algunos entre una semana y 10 días.

El siguiente temor de la presidenta de AEDH en Balears es la posibilidad de que falle el mercado español, en el que habían depositado su confianza ante la posibilidad de que el extranjero se viera afectado por las adversidades económicas surgidas por la guerra. Ante el conflicto que se vive en Oriente Medio y la más que previsible corrección de tarifas, los hoteleros pitiusos han depositado sus esperanzas en el turista procedente de la Península porque, en principio, la subida que pueda experimentar el precio de un billete de avión entre Madrid e Ibiza, por ejemplo, siempre será menor que la que se aplique a un desplazamiento de larga distancia, como desde Reino Unido, Italia o Alemania: “Pero ahora vemos que los vuelos que tienen que coger los nacionales también están encareciéndose, quizás debido a que las aerolíneas prevén que haya un incremento del turista nacional, por lo que suben las tarifas conforme a su estrategia de revenue management (ajuste dinámico de precios según la demanda). Confiamos en que el nacional nos salve la vida, pero si los vuelos son cada vez más caros, estaremos igual”.

“Lo único a nuestro favor -explica Reina- es que algunos hoteles tenemos más de un 50% de nuestras reservas como no reembolsables. Ahí tenemos un colchón” para esta temporada.