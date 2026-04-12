Una pasarela de cine con toque galáctico en Ibiza

Aparte de algunos curiosos, unos cuantos periodistas y el personal de la organización, a las cuatro y media de la tarde poca vida terrícola se asoma a Can Ventosa para presenciar el lanzamiento de la nave espacial en la que se ha transformado el auditorio de Vila para acoger la clausura de Ibicine, que este año ha puesto la mira en el espacio exterior. A esa hora es cuando arranca la alfombra roja, azul eléctrico en esta ocasión, por la que empiezan a desfilar invitados a cuentagotas.

Entre los primeros en llegar está el cineasta ibicenco Javier Riera, que ejerce de entrevistador para ‘Ibicine en el aire’; el relaciones públicas Carlos Martorell, y la actriz y cómica Bianca Kovacs, que se va a encargar del preshow de la gala. Poco después, pasan por allí los estudiantes que este año han participado en el Campus de Cine de Ibiza, dirigido este año por Juan López-Tagle y Nadia de Santiago. Pisándoles los talones, están los finalistas del primer Ibicine ScriptLAB.

Entre los outfits de los asistentes, de momento, no hay rastro de prendas que vayan acordes con la temática de esta novena edición, hasta que se presentan cuatro astronautas andando como si estuvieran explorando la Luna. Son la Banda de Ibicine y Danny King, que ejerce, por primera vez, de director musical del evento, en sustitución de Víctor Elías. El guitarrista madrileño adelanta que amenizarán esta ocasión tan especial y espacial «con mucho rock and roll».

La banda de Ibicine y Danny King, ataviados para la ocasión. / Toni Escobar

Poco después aparece en escena la atleta paralímpica Desirée Vila, mucho más acostumbrada a las pistas de atletismo que a las alfombras rojas, como ella misma reconoce. Cruza los dedos para que la película que protagoniza, ‘Ganas de vivir’, debut en la dirección de largometrajes de Juan Manuel Montilla, El Langui, se lleve alguno de los galardones a los que está nominada.

Para Vila es su primera vez en Ibicine, pero no para Teresa Riott, que acude por segunda vez y que, como muchas otras invitadas, ha apostado para la ocasión por la moda Adlib, en este caso, un diseño de Virginia Vald. «Es un festival que me encanta, tiene una propuesta artística muy interesante, además la isla es increíble y la gente super acogedora», afirma la intérprete, popular por su papel de Nerea en la serie de Netflix ‘Valeria’.

También se muestra feliz de estar en el festival de cine ibicenco el actor Enrique Arce, que se confiesa un enamorado de las Pitiusas y, en especial, de Formentera. «Me voy ahora allí una semana a encerrarme para hacer una inmersión lingüística en italiano y portugués porque tengo que prepararme los guiones de una serie y de una peli», cuenta el famoso Arturito de ‘La Casa de Papel’.

Aparecen luego Andreu Fullana y Daniel Feixas, nominados en el festival por ‘Mi juego’ a Mejor Corto de Animación. «Es el segundo festival al que presentamos este trabajo», explican.

Entre las intérpretes invitadas a la gala está Paula Prendes. Es su primera vez en Ibicine, pero no en la isla. «La visito asiduamente porque mi novio es de aquí», comenta antes de anunciar que su proyecto más inminente es un rodaje en Bilbao como protagonista.

De las pocas personas asistentes que se atreven con vestimenta espacial, están la artista Carol Brest y los miembros de su compañía Acrobati-k, convertidos en miembros de la tripulación de la icónica serie ‘Star Trek’. Otra de las invitadas locales que se tunea para la gala es la escritora Ana Olivia Fiol, que se ha pintado un rayo en la cara haciendo un homenaje a David Bowie y su alter ego Ziggy Stardust.

Mucha moda Adlib

Parece que la moda Adlib le ha ganado la batalla al espacio echando un vistazo a las siguientes invitadas que se pasean por la alfombra, como la actriz e imitadora Leonor Lavado, que luce un vestido de Ibimoda; o la presentadora de televisión María Gómez, que lleva uno de Ivanna Mestres. Es la primera vez que está en Ibicine y lo está disfrutando mucho porque coincide con su gran amiga Eva Soriano y porque va a entregar el Premio Astarté de Divulgación del Cine Español a Elena Sánchez. «La admiro mucho, es mi referente», afirma.

También ha apostado por la diseñadora Ivanna Mestres la actriz y embajadora del festival Belinda Washington, una habitual de Ibicine. Toni Bestard, Premio Astarté de Honor Talento Balear, no es tan asiduo como ella, pero ya ha pisado la alfombra unas cuantas veces. «Estuve en la primera edición con un cortometraje y ya me di cuenta de que la idea de Helher y su equipo era muy ambiciosa y creo que en estos años su proyecto se ha consolidado y se ha convertido en un festival referente del cortometraje», apunta. El cineasta mallorquín destaca como logro que sean precisamente dos festivales de Ibiza, Ibicine e Ibizacinefest, «los dos únicos de Balears que califican para los Goya».

La presentadora de la gala, Eva Soriano. / Toni Escobar

Poco después de él, desfila por la alfombra otra mallorquina, la actriz y cantante Angy Fernández, que se confiesa muy ilusionada de ser ella la que le entregue su galardón a Bestard.

Muy cerca, está la actriz Olivia Baglivi, que ya visitó en el pasado el festival con un par de proyectos y que ahora está nominada por ‘Que vienen los perros’ junto a sus compañeros Iván Sánchez, David Tembleque y Leila Baida. El rodaje de esta película, recuerda, «empezó en Ibiza» y estrenarlo en Ibicine, dice, es como cerrar el círculo.

A nadie deja indiferente la llegada de la presentadora de la gala, Eva Soriano, que deslumbra con su traje de «emperatriz mala», obra de Virginia Vald. «Ya me he agarrado aquí como si fuera una rémora y no me echáis ni con agua caliente», dice con su habitual humor y desparpajo, mientras el padrino de Ibicine, Jon Plazaola, llega a la alfombra.

La periodista y presentadora Elena Sánchez, Astarté de Honor a la Divulgación del Cine Español, llega minutos después. «Yo que tengo el síndrome del impostor, recibo este premio con mucha alegría, ilusión y humildad», apunta. Afirma que el cine español puede «sacar pecho» y que festivales como Ibicine «hacen una labor increíble» acercando el séptimo arte a la población local y apoyando los cortometrajes.

En términos muy parecidos se expresa la actriz, directora y productora María Adánez, Premio Astarté de Honor Trayectoria. Además de agradecer el reconocimiento que le hace Ibicine, recuerda su experiencia como cortometrajista y reconoce que le tiene mucho cariño a este formato.

A las seis y media de la tarde, la hora prevista para el comienzo de la gala, aparece otra de las grandes estrellas de esta edición, la actriz, directora de cine, monologuista, guionista y productora Antonia San Juan, Premio Astarté de Honor Nacional. «Que te reconozcan tu trabajo es maravilloso, sobre todo como cortometrajista, no solo como actriz», dice.

Cerca de ella están la actriz Bárbara Hermosilla y Helher Escribano, las dos muy galácticas con trajes de Ivanna Mestres y Virginia Vald. «Este es el día más vistoso, pero llevamos todo el año con actividades y esto es solo el broche de plata», afirma la fundadora y directora del festival poco antes de que arranque el último viaje galáctico de Ibicine 2026.