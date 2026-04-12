La realidad virtual llega al público general en Ibiza: Nadar entre posidonia sin mojarse

«Es espectacular. Sientes que estás nadando como cuando eras pequeño», destaca un hombre tras quitarse las gafas de realidad virtual que forman parte de una prueba piloto del proyecto Posidonia en 360º. Gemma Tur Ferrer —responsable de este plan en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y coordinadora de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) en Ibiza y Formentera— explica que este sábado, la Festa dels Majors en el Recinto Ferial brinda la oportunidad de mostrar al público la realidad virtual como herramienta de sensibilización sobre la necesidad de proteger las praderas de posidonia.

«Hoy estamos haciendo la prueba piloto con la ciudadanía. No habíamos salido más allá del aula y ahora la gente visualiza vídeos que se han grabado en el fondo submarino con posidonia, Patrimonio de la Humanidad de Ibiza y Formentera», señala Tur.

Este proyecto está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y cofinanciado por el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza. Se dirige a la población general y a los alumnos de educación Primaria y Secundaria y se desarrolla desde julio del año pasado y hasta junio de 2026. «Su objetivo es la concienciación para la conservación de las praderas de posidonia y hemos creado diferentes recursos digitales», explica la coordinadora. Desde octubre del año pasado y hasta el 30 de mayo de este año, se desarrollan los diferentes talleres creados, por lo que Tur señala que actualmente están en «fase de expansión total».

Este sábado no solo protagonizan el espacio en el Recinto Ferial en el que se promocionan los cursos para mayores de la UOM, sino también diferentes recursos creados para sensibilizar sobre el cuidado de la planta submarina que mantiene transparentes las aguas de las Pitiusas.

Completar el círculo del conocimiento

Además de la experiencia «inmersiva» a partir de la realidad virtual, el proyecto cuenta con «toda una parte de creación y diseño de juegos de aprendizaje» que también se ha adaptado para los más mayores.

Tur indica que estos materiales los están creando los alumnos que cursan el grado de Educación en la sede de Ibiza de la Universitat de les Illes Balears: «Son futuros maestros y maestras y pedagogos y pedagogas que están haciendo los diseños. Es perfecto, porque se acaba de completar el círculo del conocimiento», añade.

De este modo, los usuarios también tienen la oportunidad de completar diferentes pruebas y juegos de mesa relacionados con el fondo marino. «Nosotros llevamos esta prueba piloto a los centros educativos y fuimos experimentando y viendo qué se podía mejorar», cuenta Iker Guerrero, alumno de cuarto del doble grado de Educación Infantil y Primaria en la UIB, antes de añadir: «Esta propuesta está genial como parte de la carrera de Educación, porque muchas veces el aprendizaje se queda en la teoría y ahora podemos probar con nuevas tecnologías que todavía son inestables en la educación».

«También es muy gratificante diseñar una actividad y ver cómo llega a las aulas», indica Yanira Piedra, estudiante del mismo doble grado que Guerrero.

Una herramienta innovadora y accesible

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, también ha tenido la oportunidad de probar las gafas de realidad virtual en su visita a la Festa dels Majors. Marí valora positivamente la iniciativa y destaca que ofrece una experiencia «innovadora y accesible» que permite acercar la importancia de la posidonia sin tenerse que adentrar en el mar.

El presidente señala que se trata de una herramienta «muy útil» tanto para mayores como para pequeños que contribuye a acercar el conocimiento y crear conciencia «sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural».