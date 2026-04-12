Llama la atención
El uso de agua de la red pública por parte de tres hoteles de la zona de Caló des Moro para llenar sus piscinas ante el inicio de la temporada. Dejaron a cientos de vecinos sin suministro. Los técnicos de la empresa suministradora, Facsa, tras recibir varias denuncias, pensaron que se trataba de una avería, tal era el caudal consumido. El Ayuntamiento, por su parte, solicitó a los responsables de los tres hoteles que siguieran utilizando el caudal de la red pero en horario nocturno, para evitar molestias a los vecinos.
La vigilancia «permanente y preventiva» que llevan a cabo los agentes de la Policía Local de Ibiza para evitar la creación de nuevos asentamientos en el municipio. El alcalde, Rafael Triguero, insiste en que quieren eliminar estas concentraciones de infraviviendas antes del verano. Mientras, las ONG se preparan para recibir el más que probable aluvión de personas que requieran de sus servicios.
La absoluta locura que se vive alrededor del sector de la vivienda en Ibiza. Con la llegada del verano, los listillos de turno se preparan para hacer su particular agosto a costa del prójimo: hasta 3.500 por una habitación en plena temporada. Una vergüenza.
- Alarma por el incendio de un yate en la bocana del puerto de Ibiza
- El chiringuito de playa más codiciado de Ibiza: seis empresas pugnan por él
- Tres hoteles que llenaban sus piscinas dejan 12 horas sin agua a cientos de vecinos de Ibiza
- Arde un yate en la bocana del puerto de Ibiza
- Todas las imágenes del incendio de un barco cerca de s'Illa Negra en Ibiza
- Ibiza multa con 2.000 euros a los propietarios de un solar del paseo Abel Matutes por falta de conservación y limpieza
- Cerrada al baño una playa de Ibiza por un vertido en el inicio de la temporada
- Así es la espectacular casa de Diego Simeone en Ibiza: vistas a Dalt Vila y un refugio familiar de diseño