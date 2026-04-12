El uso de agua de la red pública por parte de tres hoteles de la zona de Caló des Moro para llenar sus piscinas ante el inicio de la temporada. Dejaron a cientos de vecinos sin suministro. Los técnicos de la empresa suministradora, Facsa, tras recibir varias denuncias, pensaron que se trataba de una avería, tal era el caudal consumido. El Ayuntamiento, por su parte, solicitó a los responsables de los tres hoteles que siguieran utilizando el caudal de la red pero en horario nocturno, para evitar molestias a los vecinos.

Llama la atención

La vigilancia «permanente y preventiva» que llevan a cabo los agentes de la Policía Local de Ibiza para evitar la creación de nuevos asentamientos en el municipio. El alcalde, Rafael Triguero, insiste en que quieren eliminar estas concentraciones de infraviviendas antes del verano. Mientras, las ONG se preparan para recibir el más que probable aluvión de personas que requieran de sus servicios.

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La absoluta locura que se vive alrededor del sector de la vivienda en Ibiza. Con la llegada del verano, los listillos de turno se preparan para hacer su particular agosto a costa del prójimo: hasta 3.500 por una habitación en plena temporada. Una vergüenza.