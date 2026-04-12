El Govern abre este lunes el plazo de escolarización para niños de 0 a 3 años con dos nuevos centros en Ibiza

La conselleria de Educación abrirá este lunes 13 de abril el proceso de escolarización para solicitar plaza en el primer ciclo de educación Infantil, de 0 a 3 años, para el curso 2026-2027. El plazo permanecerá abierto hasta el 21 de abril y las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la página web del Servicio de Escolarización del Govern balear.

La convocatoria llega con un aumento de plazas en Baleares, ya que la conselleria prevé autorizar unas 1.200 plazas más que en el curso actual. De ellas, 500 serán públicas y 700 concertadas, una ampliación que permitirá ofrecer a las familias unas 15.300 plazas gratuitas en el conjunto del archipiélago, según informa Educación.

Dos nuevos centros de Ibiza

Ibiza figura entre las islas incluidas en esta ampliación de la red, ya que de cara al próximo curso la conselleria asumirá la gestión de dos nuevos centros en la isla: el CEIP Sa Blanca Dona y la escoleta Can Cantó. Ambos formarán parte de los ocho nuevos centros de 0 a 3 años que pasarán a estar vinculados directamente a la Administración autonómica.

La conselleria subraya su "apuesta por la creación y consolidación de plazas públicas de 0 a 3 años, especialmente en los centros gestionados directamente por el Govern". Según los datos facilitados por el departamento autonómico, desde septiembre de 2023 hasta la actualidad la gestión directa ha pasado de cuatro a 29 centros.