Gafas y packs de lujo para el eclipse del 12 de agosto: los hoteles de Ibiza se apuntan a la “alineación cósmica”

Discotecas, conciergeries y hoteles se han percatado de que el eclipse total de Sol del 12 de agosto, que podrá ser contemplado plenamente en Ibiza, supone una oportunidad única para sus negocios. Muchos se preparan ya para sacar partido a los 3.728 segundos (una hora, dos minutos y ocho segundos) que durará ese acontecimiento astronómico, que comenzará al atardecer, a las 19.39 horas, y llegará a su apogeo a las 20 horas, 33 minutos y 44 segundos, momento en que, prácticamente, se hará de noche en la isla, que quedará dentro de la franja en la que el eclipse será total, igual que Zamora, Valencia y Cuenca.

Alicia Reina, que además de presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) está al frente del hotel Migjorn (Platja d’en Bossa), incluso está negociando la adquisición de un par de centenares (quizás más) de gafas de papel para que sus clientes puedan verlo sin dañarse los ojos. Está diseñando newsletters para sus clientes y post para las redes sociales: “Ve el espectáculo, la experiencia del eclipse”, es uno de sus lemas.

Para el 12 de agosto tiene preparados varios paquetes temáticos: Poolside solstice suite package (que incluye champagne); Roof garden eclipse experience (con acceso exclusivo al rooftop, la terraza y asesoramiento de un experto), y Wellness eclipse retreat (con acceso al spa, que ese día tendrá temática relacionada con el eclipse y acceso exclusivo a los lugares con las vistas premium). Tendrá además ‘VIP eclipse daybeds’.

'Pack' astronómico

En febrero, Reina admitía a este diario que no habían tenido en cuenta el eclipse, ni ella ni sus asociados, “ni siquiera como estrategia de revenue management”. Ahora se ha apuntado tras comprobar que sus clientes le preguntaban si preparaba algo especial al respecto. Ha percibido que hay mucho interés, tanto que “cada vez cuesta más encontrar gafas. Incluso están subiendo sus precios. Realmente hay un efecto tractor en esas fechas, hay interés por ese fenómeno”. Y otros hoteleros también se han subido al carro, indica: “Otros compañeros están creando también sus packs para el día del eclipse. Al principio no le dimos la importancia, pero veo que habrá una posibilidad de que, realmente, en esas fechas podamos tener una rentabilidad mejor al generar una experiencia diferente y completa de un fenómeno natural. Hay que aprovecharlo”. Cree, en ese sentido, que esa demanda se reflejará en un incremento de los precios. Por ejemplo, en las habitaciones con mejores vistas o con terraza. Ofertará un pack de bienvenida (con vistas privilegiadas y experiencias gastronómica o de spa) que incluirá las gafas.

El Bless también se ha sumado al fenómeno: “Viva el eclipse solar desde el enclave más íntimo de Ibiza”, reza su publicidad en web. “Desde Bless Hotel Ibiza, el enclave más íntimo y sereno de Cala Nova, el eclipse se contempla sin ruido urbano, sin distracciones y sin interferencias lumínicas. Solo cielo, mar y silencio”. Animan a verlo en modo exclusivo desde sus terrazas: “Podrá ser uno de los privilegiados en presenciarlo desde EPIC Rooftop, una perspectiva incomparable con piscina infinita suspendida sobre el Mediterráneo. Un escenario diseñado para el momento, con vistas abiertas al horizonte y una atmósfera cuidada, elegante y envolvente”.

Un día para “explorar la astrología, la mitología y la conciencia creativa"

Esa noche, las tarifas el Sixsenses oscilan entre los 2.295 y los 8.695 euros. Es lo que costará asistir desde ese lujoso alojamiento de Sant Joan a la “alineación cósmica”: “Únete a nosotros en Ibiza para una semana [del 11 al 14 de agosto] extraordinaria centrada en el eclipse solar total. Este raro evento astronómico será el telón de fondo para salud, reflexión y conexión”. Tienen lista una “Experiencia Total de Eclipse Solar”, que incluye (la sintaxis empleada en su web es mejorable) “meditaciones guiadas y la definición colectiva de intenciones diseñadas para crear un momento significativo e inolvidable”. El pack incluye la restauración “del equilibrio” con actividades de bienestar, “sesiones de movimiento al amanecer, sanación acústica y ejercicios de respiración nocturnos bajo el cielo abierto”. Habrá talleres y charlas para “explorar la astrología, la mitología y la conciencia creativa a través de un enfoque accesible y experiencial”.

Incluye “sesiones de movimiento al amanecer, sanación acústica y ejercicios de respiración nocturnos bajo el cielo abierto”

Encuentros en el "Gravity Rooftop"

Otro hotel de lujo, el TRS Ibiza prepara “una semana de experiencias únicas”, lo que denominan “Special Total Eclipse Week”, con un evento “exclusivo” el día 12 en su “icónico Gravity Rooftop”, además de con “paquetes especiales de estancia y experiencias privadas diseñadas para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año”. Disfrutarán de “vista panorámica del eclipse y de la puesta de sol en un ambiente diseñado para la ocasión, con música en vivo, djs, espectáculo de iluminación y una propuesta gastronómica especial”, con tres “cócteles de autor, aperitivos y estaciones gastronómicas”. Se celebrará de 18.30 a 23 horas y tendrá un precio de 100 euros por persona (75 euros para los huéspedes del hotel). También ofrece dos packs de estancia. Uno de ellos es el Eclipse Essence Stay “para conectar con la verdadera energía de este fenómeno”. Tendrá “acceso al evento del eclipse, circuito de aguas de Zentropia Palladium Spa & Wellness, obsequio de bienvenida y una sesión de Sound Healing Yoga”. El otro es el Private Eclipse Romance, “una propuesta diseñada para parejas que quieran vivir el eclipse en un entorno íntimo”.

Para quien quiera seguir luego de marcha, el Pikes prepara, en el 528 de Can Bonet, el ‘Eclipse Edition’: “Es la fiesta que nos transporta a nuestras raíces clubbers”. Djs por confirmar. Precios, de 28 a 75 euros.

Una 'conciergerie' ofrece, en el mar, cerca de es Vedrà, “una visibilidad total y una experiencia exclusiva sin las aglomeraciones de las playas”

Bajo la influencia lunar, pero con "catering gourmet a bordo"

Y para quien desee algo aún más exclusivo (y caro), la “conciergería de lujo” SunMarine Ibiza propone verlo en barco cerca de es Vedrà, “con catering y todo”: “Resolvemos los desafíos logísticos de esta temporada excepcional para ofrecerle acceso a los lugares más exclusivos del archipiélago. Ibiza será uno de los mejores puntos de observación mundial para el eclipse solar total. La demanda para esta fecha ya supera las capacidades de la isla”, advierte. “Aseguramos su posición frente a es Vedrà o en aguas de Formentera, garantizando visibilidad total de la corona solar lejos de la saturación en tierra”, añade su promoción.

¿Y cómo? En yates de lujo. No sale barato: la suscripción Eclipse y Estancia Corta (3-5 días) sale por 1.950 euros; el pack Semana Exclusive (7 días), 3.950 euros; y el servicio Signature Larga Estancia (+15 días): 5.990 euros. Esta conciergerie aconseja observar el eclipse total de sol “desde el mar, lejos de la contaminación lumínica” y a bordo de un yate en la costa oeste, cerca de es Vedrà” para disfrutar de “una visibilidad total y una experiencia exclusiva sin las aglomeraciones de las playas”. Sus servicios incluyen “acceso prioritario a los beach clubs más exclusivos”, catering “gourmet a bordo y una planificación personalizada”.