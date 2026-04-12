El Consell de Ibiza da la "bienvenida" al nuevo proyecto de aparcamiento en la capital

El Consell de Ibiza da la "bienvenida" al nuevo proyecto de aparcamiento que tiene previsto poner en marcha, todavía se desconoce cuándo, la empresa Ibiza Valet Parking, y que contempla el uso de un solar situado en el polígono industrial del inicio de la carretera de Santa Eulària, detrás de las instalaciones de Fita, y de furgonetas para unir este punto con varias oficinas en la ciudad para el traslado de sus clientes.

Desde el Consell explican que el pasado miércoles se reunieron con responsables de esta empresa, Ibiza Valet Parking, que promueve el empresario ibicenco Juanjo Torres, y detallan: "Lo que nos explicaron encaja dentro del transporte complementario" que ya llevan a cabo muchas empresas relacionadas con el sector servicios en la isla, como hoteles (pusieron como ejemplo uno situado en Dalt Vila). Así, valoran que "la zona de estacionamiento que ofrecen es privada, de la misma propiedad de quien haría el transporte", aunque advierten de que estos trayectos de ida y vuelta no pueden variar: "Sólo pueden hacer traslados con origen y/o destino a su aparcamiento" en el solar descrito, y sus oficinas en la ciudad (por ahora, una en la calle de Pere Francés).

Iniciativa de "gente de la isla"

Además, desde el Consell destacan que se trata de "una iniciativa privada que ha detectado una necesidad" relacionada con la falta de aparcamiento en la ciudad durante prácticamente todo el año, pero sobre todo en verano, y que desarrollará "gente de la isla que cumple con las normas y se ha molestado en cumplirlas, y eso siempre es bienvenido".

Por otra parte, desde el Ayuntamiento indicaron que este proyecto cuenta con la licencia de actividades correspondiente, "que es la única" cuestión relacionada con este negocio que le compete a la Administración municipal.

El propio empresario responsable de esta iniciativa explicó a Diario de Ibiza en qué consiste: "El usuario deja su coche en un punto estratégico de la ciudad, entrega las llaves a un equipo profesional y el vehículo se traslada a un parking privado situado en el exterior de Ibiza. Cuando el cliente desea recuperarlo, es trasladado cómodamente en furgonetas eléctricas hasta el punto acordado".

Para este traslado utilizarán furgonetas "cien por cien eléctricas" con una capacidad para siete personas que "nunca se desplazarán por el centro de la ciudad", sino que utilizarán el segundo cinturón de ronda para "ayudar a descongestionar el tráfico".

Conductores con uniforme y guantes

Torres detalló entonces, en un primer contacto con Diario de Ibiza, que ya había tenido un primer encuentro con el presidente del Consell, Vicent Marí, a quien el proyecto le había parecido "una buena idea". La empresa y contará con "casi un centenar de trabajadores". Se tenía que haber puesto en funcionamiento hace justo un año, pero cuestiones relacionadas con los permisos lo han retrasado hasta ahora. "Quería hacer las cosas bien y decidimos también respetar los tiempos de la Administración, como es lógico". Entre los obstáculos que han tenido que sortear se encuentra la habilitación de un vado frente a la oficina principal, situada en la calle de Pere Francés y que debe ocupar parte de un carril bici. "Justo al lado hay un aparcamiento que también lo invade; no vemos el problema", añade el empresario.

Preguntado sobre las previsiones de ingresos, Juanjo Torres evita ofrecer datos: "Como es lógico, busco un rendimiento económico, esto es una empresa privada, pero mi intención principal es ofrecer un servicio mientras evitamos esa vergüenza que nos provoca a todos el caos circulatorio [en la ciudad] durante los meses de verano". La idea es que el conductor "se olvide de su coche durante su estancia en Ibiza", añade.

La puesta en marcha de este proyecto ha requerido de una inversión de "más de dos millones de euros", detalla el empresario: "Tendremos varios puntos en la ciudad", el principal en el barrio de es Pratet, que contarán con personal administrativo. Al que hay que sumar "los conductores [como curiosidad, vestirán de uniforme y llevarán guantes] de las furgonetas, que en principio serán una decena". Aunque la idea es "ampliar el servicio poco a poco" a toda la isla.

Sin problemas

Y sobre los permisos para el transporte de personas entre el centro de la ciudad y el aparcamiento que utilizarán en el extrarradio (situado en la zona industrial del inicio de la carretera de Santa Eulària) y su posible incidencia en el servicio que prestan los taxistas, Torres ya dijo entonces, antes de reunirse por segunda vez con el presidente, que "no hay problema" porque cubren una distancia "muy inferior" al límite legal que marca la normativa para considerar el trayecto como un transporte.

Este sistema de traslado mediante furgonetas persigue convertirse en un "tren entre dos puntos que estará operativo durante las 24 horas del día los siete días de la semana y durante todo el año". Las furgonetas "saldrán cada cierto tiempo lleven o no clientes" para unir las oficinas con el aparcamiento detrás de Fita, agrega. Y tienen previsto cobrar seis euros por la hora de servicio; también ofrecerán "guardia y custodia pensada para residentes o propietarios que abandonan temporalmente la isla y necesitan un espacio seguro donde dejar su coche". Además, quieren ampliar el servicio a eventos públicos que celebren los ayuntamientos de la isla.

Para desarrollar el proyecto, la empresa encargó un estudio de movilidad que concluye que "cada temporada alta, Ibiza enfrenta un colapso de movilidad que afecta a residentes, turistas y a la imagen del destino", provocado por vehículos privados que "saturan el centro urbano en busca de aparcamiento, generando un bucle de circulación innecesaria con consecuencias medibles".

Así, calculan que un conductor invierte entre 20 y 40 minutos en buscar aparcamiento en la ciudad durante los meses de verano, por lo que "el centro de Ibiza sufre una saturación constante: embotellamiento, ruido y dificultad de tránsito para residentes y servicios de emergencias".

Eliminar "mil horas de circulación innecesaria" en la ciudad

Todo ello genera, además, "emisiones de CO2 que podrían eliminarse" con el servicio que proponen, así como también un "estrés turístico vinculado al tráfico que deteriora la experiencia del visitante y la percepción internacional del destino", se indica en el estudio.

Basándose, dicen, en "estimaciones conservadoras para la temporada alta de Ibiza, el impacto potencial del servicio sobre la movilidad urbana es significativo y medible". Y calculan que se eliminarían alrededor de mil horas de tráfico al día: "Si 2.000 vehículos evitan entre 20 y 30 minutos de búsqueda de aparcamiento, se suprimen más de 1.000 horas diarias de circulación innecesaria". Precisamente, estiman que gestionará cerca de 2.000 vehículos al día en temporada alta, lo que reducirá "de forma directa la presión sobre el centro urbano" de la capital.