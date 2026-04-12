El ‘Arxiu de la memòria’ de Häusser, un regalo para Ibiza

La colección extraordinaria de fotos hechas por el alemán Robert Häusser en Ibiza entre 1966 y 1990 reunidas bajo el evocador título ‘Arxiu de la memòria’ pasará a formar parte de la colección del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), gracias a la generosidad de Christina Bechtold, que ayer anunció la donación durante la inauguración de la exposición en el Museu Puget. Para la viuda de Bechtold, es el mejor lugar donde se pueden conservar estas imágenes que son pura historia y arte, hechas por el prestigioso fotógrafo alemán, que fue un gran amigo del matrimonio. En total son 38 fotos y tres catálogos, que para la directora del MACE y comisaria de la muestra, Elena Ruiz Sastre, son un auténtico tesoro. Ruiz agradece públicamente la generosidad de Christina Bechtold, y esta a su vez le da las gracias también porque asegura que la conservación de las fotos estará garantizada en el museo, bajo su cuidado.

Erwin y Christina Bechtold empaquetando un cuadro. La foto se expone en la muestra ‘Arxiu de la memòria’. / Robert Häusser

«El valor de esta colección es incalculable, y que la tengamos en el museo de Ibiza significa muchísimo. No solo es el enlace de la historia con Erwin Bechtold, que para el MACE es capital y está muy bien representado, sino también la de un fotógrafo importantísimo, reconocidísimo y prestigiosísimo. Es un personaje interesantísimo», subraya la también directora del Museu Puget.

Häusser capta un momento de intimidad de los Bechtold en su casa de Sant Carles. / Robert Häusser

Ruiz destaca que la obra de Häusser (Sttutgart, 1924-Mannheim, 2013) es «fotografía subjetiva, de autor»: su objetivo al retratar Ibiza no es de documentalista, sino de autor. La exposición tiene dos bloques, por una parte, las imágenes de aquella isla hechas por un fotógrafo que reivindica el estatus del arte fotográfico: paisajes, casas payesas, rincones de Dalt Vila que ya apenas son reconocibles (como el hall del Ayuntamiento antes de estar cubierto), payesas con la indumentaria tradicional... Y luego están las fotos que Häussman hace a sus amigos Ewrin y Christina, en las que ha quedado inmortalizada su intimidad, su vida cotidiana: el artista absorto en la creación de sus obras, la pareja empaquetando un cuadro, leyendo un libro en el salón de su casa de Sant Carles, Can Cardona.

Bechtold en su estudio fotografiado por Häusser. Es una de las imágenes que se pueden ver en la exposición. / Robert Häusser

Ruiz destaca el valor de estas fotografías porque documentan la intimidad y el proceso creativo del gran artista fallecido en 2022 a los 97 años de edad en Sant Carles, donde vivió desde 1958. Häussman y Bechtold se conocen en Alemania, pues ambos exponían en la Galerie Lauter de Mannheim, y en la obra de ambos hay una «sintonía», según destaca Elena Ruiz. Häussman de hecho llega a la isla por influencia de Bechtold y le gusta tanto que se compra una casa, Ca n’Andreuet, en Sant Carles, que también aparece en alguna de las fotos.

«Los dos trabajaban en series», prosigue. Una de las fotos precisamente muestra a un Bechtold concentrado al final de una larga serie de pinturas extendidas en su estudio. Ruiz se para delante de la foto: «Fíjate en esta serie, es fabulosa, prodigiosa. Y Erwin al final de ese camino. Esta foto no puede ser más que de Häusser», reflexiona. Señala otras dos en las que la alta figura del pintor se eleva como una silueta de Giacometti, con un juego de sombras que no es en absoluto casual: «Es que son Giacomettis... Hay una voluntad muy de la vanguardia, de reconocimiento de la labor del artista fotógrafo, del compromiso, del trabajo. Es una foto muy pensada, muy meditada», agrega.

Ruiz destaca que en la obra de ambos se encuentra la contraposición entre «lo permanente y lo contingente, lo estático y el movimiento». Christina recuerda las palabras de Salvador Pániker, amigo también de los Bechtold, que decía que Erwin «había llegado al zen, porque con una raya expresaba lo máximo».

«Robert era un amigo muy íntimo, como un hermano para Erwin. Estas fotos eran regalos suyos. Son un recuerdo de Ibiza tal cual, como era. También hizo fotos a Erwin trabajando», relata Christina Bechtold. La exposición del palacio de Can Llaudis incluye una única obra del pintor, ‘Negro sobre marrón sobre rojo’, junto a dos fotografías de Häusser en las que se le ve en dos momentos de creación de la misma obra de gran tamaño.

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La amistad y el cariño entre el fotógrafo y los Bechtold se refleja especialmente en algunas fotos, como las que tomó Christina y en las que se ve a Robert y a Erwin tronchándose de risa, las dos únicas que son en color, porque seguramente se hicieron con otra cámara. Una amistad que ya es historia del arte e historia de Ibiza, y ahora, también patrimonio de la isla.