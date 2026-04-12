El tiempo
La alerta amarilla por mala mar da paso a una semana más estable en Ibiza y Formentera
Las Pitiusas arrancan la semana con precipitaciones y un descenso térmico, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a partir del martes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada hasta las 20 horas de este domingo la alerta amarilla por fenómenos costeros en las Pitiusas, donde se esperan vientos del norte y nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros. La jornada está marcada además por la lluvia en Ibiza y Formentera, aunque el tiempo tenderá a mejorar a partir del lunes por la tarde.
Para el inicio de la semana, Aemet prevé precipitaciones que irán remitiendo con el paso de las horas, temperaturas en descenso y viento moderado del norte y noroeste, rolando a oeste flojo a moderado. En las Pitiusas, el arranque de la semana todavía será inestable durante la madrugada y la mañana, pero el sol irá ganando terreno.
En Ibiza, el lunes comenzará con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 90%, y los chubascos se mantendrán durante la mañana, cuando el riesgo bajará al 80%. Ya por la tarde se abrirán claros, con intervalos nubosos y solo un 10% de probabilidad de lluvia, mientras que por la noche se espera un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 16 grados.
El martes llegará ya con tiempo estable en Ibiza; estará soleado durante toda la jornada, con temperaturas entre los 12 y los 18 grados y sin precipitaciones. El miércoles continuará la misma tendencia, con sol y ausencia total de lluvia, aunque con una mínima más baja, de 9 grados, y una máxima de 19. El jueves se mantendrá el ambiente tranquilo, con intervalos de nubes y sol y temperaturas entre los 9 y los 19 grados y sin lluvias previstas.
En Formentera, el lunes también empezará pasado por agua. La probabilidad de precipitación será del 95% durante la madrugada y del 85% por la mañana. A partir del mediodía aparecerán intervalos nubosos, con un 15% de opción de lluvia, y por la noche ya no se esperan precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 9 y los 16 grados.
El martes el tiempo dará un giro claro en Formentera, con cielos despejados, ausencia de lluvias y temperaturas entre 11 y 16 grados. El miércoles seguirá el dominio del sol, con valores entre 12 y 17 grados. Mientras que el jueves continuará el ambiente estable y soleado, con temperaturas algo más suaves, entre 12 y 18 grados.
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