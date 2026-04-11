La temporada dispara la locura de la vivienda en Ibiza

Llega la temporada y el precio de la vivienda vuelve a dispararse en Ibiza. Sólo hay que ver los anuncios en las plataformas inmobiliarias para ver las auténticas locuras que piden algunos caseros ya no por alquilar una vivienda sino una simple habitación. Unos precios, a todas luces, inasumibles para un trabajador común. Eso en las webs inmobiliarias, en los grupos de redes sociales la cosa es aún más dramática y surrealista.

Una de las habitaciones más caras que pueden encontrarse en Idealista pide al posible huésped la friolera de 3.500 euros al mes en plena temporada. Se trata de un piso de 80 metros cuadrados y dos habitaciones que se encuentra en la avenida Vuit d’agost de Vila. El piso tiene varios precios en función de la época del año en la que se alquile, pero en pleno verano cuesta 3.500 euros al mes, 7.000 si se quiere vivir ahí los meses de julio y agosto.

Por si esto no fuera suficiente, quien alquile el piso o la habitación tiene que pagar por adelantado un mes más uno de depósito, es decir, 7.000 euros en el caso de la habitación y 14.000 si se alquila el piso entero. Se puede alquilar por temporadas más largas, pero el gestor del alquiler advierte: “No se hacen descuentos”.

El anuncio presenta la ubicación como uno de sus principales atractivos y destaca que la vivienda se encuentra a diez minutos caminando de Talamanca y a cinco minutos a pie de Marina Ibiza. También resalta el ambiente de la zona, que describe como tranquilo y familiar, además de definir el piso como “muy luminoso y acogedor”. El propietario de la vivienda, indican, no vive en el piso. El anuncio culmina con un “gracias y bienvenido a esta preciosa isla” que más parece ironía que otra cosa.

Varias habitaciones a 1.250 euros en un mismo edificio de Sant Antoni

Otras habitaciones no son tan caras, pero son un buen ejemplo de cómo está la situación en verano en la isla. Un edificio de la calle Holanda de Sant Antoni es el ejemplo perfecto del negocio que no pocos se han montado con la vivienda en la isla. Y no hablamos de mansiones, villas o exclusivos apartamentos de lujo. Para nada. Se trata de pisos normales y corrientes, grandes, eso sí, pero normales. Sin ningún tipo de lujo. Y en el que se encuentran varias habitaciones, tres, al menos, por temporada, según puede verse en la plataforma inmobiliaria Idealista, donde se pueden comprobar los pingües beneficios que deja este negocio en un momento en el que quienes vienen a la isla en verano están desesperados por encontrar un lugar en el que vivir. O al menos dormir.

Los anuncios aparecen uno al lado del otro cuando se filtran las búsquedas y se ordenan por precio. Y es que dos de las habitaciones tienen el mismo precio: 1.250 euros. En la descripción aparentan ser dos pisos diferentes, ya que una de las habitaciones aseguran que está en un ático y otra, en un primer piso. Sin embargo, las fotos son las mismas, lo que hace pensar que podría tratarse de la misma vivienda.

"Se alquila habitación doble con dos camas de 90cms en un piso reformado de 230mts con tres habitaciones dobles amplias, una habitación individual amplia, cocina independiente completamente equipada, salón comedor amplio, dos baños completos, gran lavadero con terraza cubierta 50 mts2, y otra gran terraza solarium de 70mts", se lee en la descripción de uno de los anuncios, que detalla que la habitación está ya disponible y que el contrato finalizará en octubre o noviembre. Además, antes de entrar en el piso hay que abonar un mes por adelantado más dos de fianza. A los 1.250 euros mensuales hay que sumar cien euros en concepto de gastos de luz y agua.

Para optar a la habitación el casero advierte: "Se pedirán ingresos demostrables, nóminas, contratos de trabajo". Además de tener un empleo demostrable, para acceder a la vivieda hay que tener entre 24 y 42 años. Parejas pueden alquilar la habitación, pero no se puede fumar ni se admiten mascotas. El propietario, señala el anuncio, no vive en la casa. Condiciones que son las mismas, exactamente, que las de la otra habitación del mismo edificio. En ambos casos que indica que se buscan inquilinos tranquilos.

En el caso del ático, se aprovecha para señalar que en ese mismo piso se alquila en el mismo piso otra habitación individual "por 850€ con los gastos incluidos".