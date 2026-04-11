Los restos del yate hundido en el puerto de Ibiza contaminan la costa del Parque Natural de ses Salines

Restos del yate de más de veinte metros de eslora incendiado la tarde de este viernes frente al islote de s'Illa Negre, prácticamente en la bocana del puerto de Ibiza, han llegado a la costa de la Xanga, situada junto a sa Sal Rossa, dentro del Parque Natural de ses Salines. Se trata de material de madera y plástico quemado, pero también de combustible.

Un fuerte olor a combustible se percibe en esta pequeña cala de Ibiza, en cuyos flancos hay varias casetas varadero. Pero es en el centro donde se acumulan todos los residuos tóxicos, transportados por el viento de Levante, que también ha llevado plásticos de todo tipo procedentes al parecer de Argelia, en el norte de África. Lo sabe bien Xavi Suárez, propietario de una de estas casetas, que lleva toda la mañana de este sábado recogiendo este material tan contaminante.

Incendio del yate, el pasado viernes en el puerto de Ibiza. / Angelina Dupuy Roig

Poco después del mediodía había llenado dos bolsas con más de 50 kilos de residuos, y mostraba a Diario de Ibiza su temor ante el anuncio de la llegada, este próximo lunes, de un nuevo temporal, que puede llevar a esta zona del litoral ibicenco más restos del yate quemado o peor aún, devolver al mar el que se encuentra depositado ahora en la costa.

El Ayuntamiento de Sant Josep y la conselleria balear del Mar y del Ciclo del Agua ya han sido informados de este episodio de contaminación en el principal espacio protegido de Ibiza y Formentera.

El incendio del yate se inició poco antes de las 20 horas de este viernes y se saldó con dos heridos leves, según confirmó el servicio de emergencias 061. La central recibió la alerta a las 19.55 horas desde el puerto deportivo de es Botafoc. En la embarcación, de unos 20 metros de eslora y dedicada a servicios de chárter, se encontraban seis personas cuando se inició el fuego. Los sanitarios atendieron allí mismo a dos de los tripulantes, dos hombres de 26 y 29 años, que sufrían heridas leves y no tuvieron que ser trasladados a ningún centro sanitario. Hasta la zona se desplazaron dos ambulancias, una UVI móvil y una unidad de soporte vital básico.