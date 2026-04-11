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Reservas hídricas

Las reservas de agua caen en Ibiza y Formentera a pesar de las lluvias de marzo

Ibiza baja del 62% al 58% en un mes y Formentera también registra un retroceso, aunque ambas islas se mantienen en situación de normalidad

Foto de archivo de una carga del depósito de agua de un camión cisterna.

Foto de archivo de una carga del depósito de agua de un camión cisterna. / Vicent Marí

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Ibiza y Formentera registraron en marzo un descenso en sus reservas hídricas. En el caso de Ibiza, las reservas subterráneas de agua bajaron del 62% en febrero al 58%, mientras que Formentera también figura entre las unidades de demanda que han experimentado una evolución negativa durante el último mes. El conjunto de Baleares, los acuíferos se encuentran al 54% de su capacidad.

Ambas islas pitiusas, junto a las zonas de Tramuntana Nord y Tramuntana Sud, en Mallorca, se encuentran en situación de normalidad, como el 29,1% del territorio balear. Por el contrario, el grueso de la Comunidad Autónoma (60,7%), se sitúa en prealerta, mientras que el 10,2% restante está en alerta.

Las reservas hídricas de las Islas Baleares en marzo de 2026.

Las reservas hídricas de las Islas Baleares en marzo de 2026. / Govern de les Illes Balears

En cuanto a la evolución por unidades de demanda, Ibiza y Formentera forman parte del grupo de siete que registran descensos, junto a Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord y Tramuntana Sud, frente a los incrementos detectados en Menorca, Artà y Manacor-Felanitx.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, marzo ha sido un mes muy húmedo en las Pitiusas. Ibiza ha registrado una precipitación de 33 litros por m² y Formentera, de 31,2 litros por m², con valores considerados húmedos o muy húmedos. En términos interanuales, las precipitaciones en las Pitiusas se sitúan en el 115%.

En cuanto a las temperaturas, marzo ha sido frío, con una media en Baleares de 12,0 ºC y una anomalía de -0,3 ºC.

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De cara a abril, se prevé un ligero aumento de las reservas hídricas en el conjunto del archipiélago, sin cambios significativos en los escenarios de sequía.

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