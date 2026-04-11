Las reservas de agua caen en Ibiza y Formentera a pesar de las lluvias de marzo

Ibiza y Formentera registraron en marzo un descenso en sus reservas hídricas. En el caso de Ibiza, las reservas subterráneas de agua bajaron del 62% en febrero al 58%, mientras que Formentera también figura entre las unidades de demanda que han experimentado una evolución negativa durante el último mes. El conjunto de Baleares, los acuíferos se encuentran al 54% de su capacidad.

Ambas islas pitiusas, junto a las zonas de Tramuntana Nord y Tramuntana Sud, en Mallorca, se encuentran en situación de normalidad, como el 29,1% del territorio balear. Por el contrario, el grueso de la Comunidad Autónoma (60,7%), se sitúa en prealerta, mientras que el 10,2% restante está en alerta.

Las reservas hídricas de las Islas Baleares en marzo de 2026. / Govern de les Illes Balears

En cuanto a la evolución por unidades de demanda, Ibiza y Formentera forman parte del grupo de siete que registran descensos, junto a Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord y Tramuntana Sud, frente a los incrementos detectados en Menorca, Artà y Manacor-Felanitx.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, marzo ha sido un mes muy húmedo en las Pitiusas. Ibiza ha registrado una precipitación de 33 litros por m² y Formentera, de 31,2 litros por m², con valores considerados húmedos o muy húmedos. En términos interanuales, las precipitaciones en las Pitiusas se sitúan en el 115%.

En cuanto a las temperaturas, marzo ha sido frío, con una media en Baleares de 12,0 ºC y una anomalía de -0,3 ºC.

De cara a abril, se prevé un ligero aumento de las reservas hídricas en el conjunto del archipiélago, sin cambios significativos en los escenarios de sequía.