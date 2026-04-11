Preocupación en Cáritas de Ibiza ante el desalojo de los asentamientos de Sa Jovería y Can Misses

La crisis de vivienda que afecta a miles de trabajadores en Ibiza desborda los serivios de Cáritas que, desde que hay fecha para los desalojs de los asentamientos de Sa Joveria y Can Misses, creados precisamente por esta problemática habitacional, han notado un aumento en la demanda de usuarios en el comedor y en el Albergue Nazaret para mujeres.

"Vemos la situación muy mal. Tenemos lista de espera en el comedor social", asegura Lorena, responsable del Centro de día y comedor social de Cáritas en Ibiza. Disponen de 40 plazas en el comedor, a las que se suman dos para atender a personas de urgencia. Sin embargo, tienen una lista de espera de 10 usuarios. Una lista de espera que ya se daba desde antes del anuncio del fin de los asentamientos, pero que notan que ha aumentado un poco en los últimos días. "Es una situación crítica. ¿Dónde se va a ir toda esta gente si no pueden pagar un alquiler?", lamenta Lorena, quien explica haber visto situaciones en la que los usuarios pagaban 500 euros por dormir en un colchón o literas que se alquilaban. "He llegado a ver una vivienda que no tenía ni puertas y alquilaba las literas".

Menores no acompañados

La responsable del centro de día afirma que también atienden a menores no acompañados. "Acaban de cumplir 18 años y se han quedado en la calle", lamenta.

Donde más han notado el aumento de demanda tras el anuncio del desmantelamiento de Sa Jovería, previsto para el 21 de abril, es en los desayunos del comedor, donde no es necesario reserva y las personas pueden acudir sin avisar. Cáritas llegó a tener un pico de 65 personas desayunando la semana pasada, atendiéndolos en dos turnos.También en el Albergue Nazaret, que atiende a mujeres con hijos y embarazadas, han notado un incremento de mujeres que solicitan su ayuda. El centro tiene capacidad actualmente para atender a alrededor de 20 personas.

Para el verano, prevén que la situación sea peor. "Con la llegada de los trabajadores de temporada seguramente muchos se instalen en asentamientos e infraviviendas, como ya ha ocurrido otros años", señala Lorena. "La realidad es la que es, no la que el Ayuntamiento quiere", reflexiona la responsable del centro de día ante el anuncio de los desalojos. "Y la realidad es que la gente no puede pagar los alquileres. Por mucho que se desmantele un asentamiento se instalarán en otro lugar, la solución no pasa por evacuar sino por facilitar más alquiler social y que se moderen los precios de la vivienda. Es un problema que va para largo", analiza.

Desde Cruz Roja también se preparan ante un eventual pico de la demanda ante los cierres de Sa Jovería y Can Misses. "No hemos notado picos de demanda de nuestro albergue en anteriores desalojos de asentamientos, pero aún así queremos estar preparados por lo que pueda ser", explica Mary Castaño, coordinadora de Cruz Roja Ibiza, quien explica haber mantenido una reunión interna con miembros del equipo para tratar este tema en la mañana del viernes.