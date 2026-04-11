Las primeras Jornades Mundials del Flaó, organizadas por la Associació de Vesins des Cubells, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza, arrancaron ayer en Can Jeroni con la intervención de las entidades e instituciones promotoras y con las palabras del obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que habló de liturgia y gastronomía en un evento de tres días dedicado a una receta tradicionalmente vinculada a la Pascua. Para terminar, los asistentes disfrutaron de una degustación de flaons ibicencos que ofreció la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Ibiza y Formentera. Las actividades continúan este sábado y domingo en el auditorio de Sant Josep.

Las palabras del obispo Vicent Ribas y la degustación de ‘flaons’ ibicencos