Llama la atención: El paso del Consell de Ibiza para demoler de una vez por todas el mamotreto de Cala d'en Serra

El nuevo paso dado por el Consell de Ibiza para demoler de una vez por todas la estructura inacabada construida en los años 70 y diseñada por el famoso arquitecto Josep Lluís Sert en un acantilado de Cala d’en Serra. El proyecto para tirar abajo este despropósito urbanístico saldrá a licitación por 1,7 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de doce meses. Incluye la restauración y renaturalización del entorno con material reciclado, la repoblación vegetal e instalaciones para facilitar la presencia de diversos animales como murciélagos e insectos de gran tamaño como abejas o avispas. El plazo para presentar ofertas para llevar a cabo la demolición de estas estructuras finaliza el próximo martes 28 de abril.

Llama la atención

El buen ritmo que mantiene la economía de Ibiza y Formentera según el último análisis de coyuntura presentado este jueves por el Govern balear. La economía pitiusa aumentó un 2,9% el año pasado impulsada por el sector servicios, su principal motor desde hace décadas. Para este año, no obstante, se advierte una posible sombra: el impacto en los costes del transporte, la inflación y el turismo de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán.