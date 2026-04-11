Ibiza mantiene vigilancia "permanente y preventiva" para evitar nuevos asentamientos de chabolas

El Ayuntamiento de Ibiza no quiere más asentamientos ilegales en el municipio este verano. Los dos mayores, en sa Joveria y Can Misses, ya tienen fecha de desalojo. Sin embargo, el Consistorio tiene identificados otros dos poblados, en ses Feixes y es Viver, de los que aún no hay previsión ni fecha para su desmantelamiento. Además de estos cuatro núcleos, Vila tiene identificadas también zonas en las que hay establecidas "una o dos infraviviendas", que no llegan a considerarse asentamientos.

Sa Joveria será el primer asentamiento en ser desalojado, el próximo 21 de abril, con algunas de las personas que residen en él que ya comenzaron su mudanza una vez anunciada la fecha. El siguiente será el de Can Misses, previsto para el día 29 del mismo mes. Respecto a los de es Viver y ses Feixes, el Consistorio mantiene su intención de clausurarlo, aunque prefiere no adelantar ninguna previsión de fecha. El alcalde de Vila, Rafael Triguero, se comprometió a que antes del comienzo del verano no quedaran asentamientos en la ciudad. "Hay dos desalojos previstos este mismo mes, por lo que esta temporada ya no va a contar con estos dos grandes asentamientos", indican desde el Consistorio.

Vila cuenta con un dispositivo especial de la Policía Local para vigilar que los residentes de estos asentamientos no ocupen otras áreas del municipio. "Están vigilando de forma permanente y preventiva todos los puntos calientes del municipio donde se podrían establecer nuevos asentamientos e infraviviendas", indican. Esta misma semana, Vila intervino en el desmantelamiento de un nuevo intento de asentamiento en la zona de es Viver. "También se ha actuado en restos de materiales preparados para construir nuevos asentamientos en ses Feixes en es Pratet y así vamos a seguir", aseguran. "Monitorizamos de forma preventiva todas las zonas: solares, parcelas no edificadas y zonas verdes donde creemos que podrían establecerse nuevamente. Hay varios puntos por toda la ciudad que se están vigilando de forma permanente y no se va a permitir que se establezca ningún tipo de infravivienda", añaden.

Alternativas residenciales

Respecto a las alternativas que el Ayuntamiento ofrece a estas personas que viven en los asentamientos, el Consistorio afirma que sus servicios sociales permanecen "de forma permanente" monitorizando a las personas que residen allí y puedan necesitar ayuda. "De acuerdo a los criterios técnicos las personas que sean consideradas de un perfil vulnerable y que requieran de ayuda la recibirán. Quienes no lo sean tendrán que buscar por su cuenta una solución habitacional", indican. "Entendemos la gravedad de la situación para acceder a la vivienda, con la máxima empatía y comprensión, pero el Ayuntamiento no puede ofrecer vivienda a cualquier persona que se plantea venir a la ciudad sin tener solucionado el tema de su vivienda", añaden. Por este motivo, Vila anima a quienes estén pensando en mudarse al municipio a hacerlo ya con residencia. "Quienes estén pensando en venir a la ciudad para vivir en esas condiciones, que desistan de ello, porque no vamos a normalizar esta forma de vida", aseguran desde el Ayuntamiento.