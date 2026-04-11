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Expertos alertan de que el Mediterráneo está al límite por la sobrepesca, el calentamiento y la contaminación

Científicos, juristas y responsables políticos reclaman una Ley balear del Mar para frenar la pérdida de biodiversidad, reforzar la protección marina y mejorar la gobernanza del Mediterráneo

Pescadores faenando durante la temporada del pulpo

Pescadores faenando durante la temporada del pulpo / T. Tascudo/LNE

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

Expertos del ámbito científico, jurídico y político advirtieron este sábado en Ibiza de que el Mediterráneo atraviesa una "situación límite" a causa de la sobrepesca, el aumento de la temperatura del mar y la contaminación. La alerta se lanzó durante la jornada de debate "El mar también es territorio", organizada por la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE).

Durante la apertura del encuentro, el secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, explicó que "la jornada busca impulsar un consenso social que permita aprobar una Ley balear del Mar", con el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad y mejorar la gobernanza de un espacio "clave" tanto para la ecología como para la economía insular.

El pulpo: un descenso hasta del 90%

Uno de los diagnósticos más contundentes fue el del biólogo marino César Bordehore, doctor por la Universidad de Alicante, quien señaló que en las últimas dos décadas las capturas de pescado han caído cerca de un 50% en zonas del Mediterráneo occidental. Además, advirtió de que especies como el pulpo han sufrido descensos de hasta un 90%.

Bordehore también expuso el trabajo del proyecto internacional Sea4Future, que coordina y que está centrado en ofrecer soluciones para regenerar hábitats marinos y frenar la pérdida de biodiversidad. Según explicó, las medidas pasan de forma "obligatoria" por reducir el esfuerzo pesquero y aumentar entre un 20 y un 30 % las áreas marinas totalmente protegidas.

En la misma línea, el doctor en Derecho y profesor de la Universitat Jaume I, Esteban Morelle-Hungría, responsable del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul, defendió la necesidad de reforzar las medidas de restricción y control. Definió el Mediterráneo como "un paraíso bajo presión extrema", con 80.000 barcos de pesca y transporte, un calentamiento acumulado de 1,5 grados y la llegada de "centenares de miles" de toneladas de plástico cada año.

Por su parte, la secretaria de Transición Ecológica del PSIB-PSOE y diputada en el Parlament balear, Pilar Carbonero, explicó el contenido del texto legal registrado por su partido en febrero. La propuesta busca delimitar geográficamente los 72.552 kilómetros cuadrados del Mar Balear para equiparar su gestión a la del territorio terrestre.

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La iniciativa, elaborada a partir del consenso con científicos y cofradías de pescadores, plantea una cogestión real entre el Estado, el Govern y los consells insulares para blindar una biodiversidad de alto valor amenazada por la intensificación de la actividad humana. El texto presta además especial atención a la pesca profesional artesanal, considerada clave para la conservación del medio marino, e incorpora nuevas figuras de protección como las Aigües Marines Protegides.

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