Ibicine 2026 corona a 'ARCO' en una gala de estrellas, premios y ambiente espacial

La película de animación 'Arco', dirigida por Ugo Bienvenu y coproducida por Natalie Portman, ha sido la gran triunfadora de la novena edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, al recibir el Premio Isasi-Isasmendi a la Mejor Película y el Premio Astarté al Mejor Guion. La cinta, que se estrenó en Ibiza en este festival, logra estos dos galardones tras sus nominaciones a los Oscar 2026 y a los Globos de Oro.

Otra de las películas destacadas de esta edición ha sido 'Ganas de Vivir', ópera prima de Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, que ha recibido los Premios Astarté a Mejor Dirección y a Mejor Película Documental. La actriz norteamericana Jodie Foster ha sido galardonada con el Premio Astarté a Mejor Actriz por su papel protagonista en el largometraje francés ‘Vida privada’, que también ha obtenido el Premio Astarté a la Mejor Dirección de Fotografía.

El premio a Mejor Actor ha recaído en Saul Nanni por su papel en la película italiana ‘La Gioia’, dirigida por Nicolangelo Gelormini, mientras que el del Público en la categoría de largometraje ha sido para ‘Que vienen los perros’, codirigida por Iván Sánchez y David Tembleque y protagonizada por Olivia Baglivi, con secuencias rodadas en Ibiza.

La gala de clausura se ha celebrado este sábado en el Centro Cultural Can Ventosa inspirada en el espacio, temática central de esta edición. La humorista y presentadora Eva Soriano ha ejercido de maestra de ceremonias en un acto que ha cerrado la directora y fundadora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano, quien explica que "desde hace nueve años este festival es un punto de encuentro para gente que cree en algo muy sencillo y muy difícil a la vez: que las historias hay que verlas en la gran pantalla".

Aa la gala ha asistido, entre otros, Jon Plazaola, Belinda Washington, Enrique Arce, Angy Fernández, Olivia Baglivi, Teresa Riott, Javier Pereira, Nico Romero, Paula Prendes, Nadia de Santiago, Carlos Scholz y Juan López-Tagle.

Premios de honor para Antonia San Juan, María Adánez, Elena Sánchez y Toni Bestard

En la gala también se han entregado los Premios Astarté de Honor 2026. La actriz, directora, guionista y productora Antonia San Juan ha recibido el Astarté de Honor Nacional 2026. La actriz, directora, productora y madrina de la novena edición de Ibicine, María Adánez, ha recogido el Premio Astarté Trayectoria 2026; el cineasta Toni Bestard ha sido distinguido con el Astarté de Honor Talento Balear 2026, y la periodista y presentadora de televisión Elena Sánchez ha recibido el de Divulgación del Cine Español.

Uno de los momentos estelares de la gala ha llegado con la entrega de un premio desvelado durante el acto, el Astarté Award International Film Communication 2026, que ha recaído en la vicepresidenta de la Asociación de Críticos de Cine de Austria e integrante del consejo directivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Bárbara Gasser.

‘Una vocal’ y ‘Mi juego’ destacan en cortometrajes

En la sección de cortometrajes, ‘Una vocal’, de Polo Menárguez, ha recibido dos Premios Astarté, a Mejor Cortometraje de Ficción y a Mejor Dirección de Cortometraje. También ha logrado dos galardones ‘Mi juego’, al Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Banda Sonora Original.

Los actores Pedro Casablanc y Javier Pereira han compartido el Premio Astarté a Mejor Actor de Cortometraje por sus papeles en ‘Insalvable’, cinta que además ha obtenido al Mejor Guion de Cortometraje.

El Premio Astarté a Mejor Cortometraje Documental ha sido para ‘El ressò de la mirada’ y el de Mejor Cortometraje Extranjero para ‘Le Jeune Sofiane’, cuya actriz principal, Marie-Pierre Nouveau, ha recibido el de Mejor Actriz de Cortometraje. ‘Les imatges arribaren a temps’ ha conseguido el galardón al Mejor Cortometraje Balear y ‘Sexo a los 70’ al Mejor Cortometraje de Comedia.

‘Pipiolos’, de Daniel Sánchez Arévalo, se ha llevado el premio a la Mejor Fotografía de Cortometrajes; ‘Época de Plagas’, al la Mejor Dirección de Arte; ‘893km’, al Mejor Montaje de Cortometraje, y ‘Happy Hour’, al Mejor Diseño Sonoro. Por su parte, el cortometraje de animación ‘Carmela’, de Vicente Mallols, ha logrado el Premio del Público de la Sección Oficial de Cortometrajes.

Por primera vez en los nueve años de historia del Festival de Cine de Ibiza se han entregado tres premios de industria a los ganadores del primer Ibicine ScriptLAB. El Premio Lur ha recaído en Alberto Tejero por ‘Balam’; el EGEDA ha sido para Elisa Ferrer y Denise Moreno por ‘Temporada de Avispas’, y el FRAPA lo ha recibido Santiago Díaz-Vence por ‘La Rural’.

Una gala ambientada en el espacio

La gala de entrega de los Premios Astarté ha transformado Can Ventosa en una nave espacial con ambientación inspirada en el espacio. Eva Soriano ha aparecido en el escenario vestida de astronauta y suspendida con un arnés, en una ceremonia con dirección musical y artística de Danny King y la Banda de Ibicine, que ha interpretado en directo piezas vinculadas a esa temática, como ‘Starman’, de David Bowie.

También han participado la bailarina Yaima Arias, la actriz y cantante Nerea Rodríguez y las artistas Blanca Morala y René Otamendi.

La moda Adlib, tutelada por el Consell de Ibiza, ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la alfombra del festival y en la posterior gala con diseños de Virginia Vald, Ivanna Mestres, Ibimoda, Ibiza Stones y Vintage Ibiza. Según sostiene la organización, estas firmas "han reafirmado el valor del diseño local en esta cita cultural clave para la isla".

La novena edición de Ibicine ha contado con el apoyo de instituciones, patrocinadores y colaboradores entre los que figuran Ibiza Travel, Consell, Eivissacultural.es, Adlib Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza y Can Ventosa, los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni, y el Govern balear a través del Institut d’Estudis Baleàrics.