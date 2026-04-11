Hï Ibiza abre su temporada 2026 con Argy, ARTBAT y el debut de Dawn Patrol

Los jueves del próximo mes de mayo estarán encabezados en Hï Ibiza por la residencia de Argy y ARTBAT en la sala Theatre y por el debut de Dawn Patrol en el Club Room. Argy y ARTBAT, dos nombres destacados de la escena electrónica internacional, estarán back to back en las noches de apertura y cierre con sets exclusivos para Ibiza, mientras que en las dos citas centrales cada artista desplegará por separado su propuesta antes de confluir de nuevo en una actuación conjunta.

El cartel de esta sala se completa con Alan Dixon, Belladonna, Benny Benassi, Fred Lenix, Henri Bergmann, Kevin de Vries, Korolova, Omiki, Plastik Funk, Solance y Rivo, además de otros artistas aún por anunciar, dentro de una línea centrada en el melodic house y techno más emocional y expansivo.

La presencia de ARTBAT en este arranque de temporada llega en un momento de proyección internacional para el dúo, cuya gira de 2026 incluye actuaciones en el mainstage de Ultra Miami, Tomorrowland y Cercle Festival, además de próximas citas de Upperground en Ushuaïa Dubai y en el Legia Warsaw Stadium. La compañía The Night League añade que el grupo ha participado recientemente en el álbum Harmony de la United Nations Chamber Music Society con una reinterpretación orquestal de 'Horizon' con motivo del 80º aniversario del proyecto de Naciones Unidas, además de mantener colaboraciones con artistas como David Guetta, Armin van Buuren y CamelPhat.

Argy, por su parte, desembarca en Hï Ibiza con el desarrollo de su universo Neworld, iniciado con el álbum Neworld en 2024 y ampliado en 2026 con Neworld II. Según el comunicado, ambos lanzamientos han acumulado cientos de millones de reproducciones y certificaciones de oro con Aria y Sierra. La promotora sostiene además que ese proyecto ha superado el formato discográfico para convertirse en "una gira conceptual global y en uno de los espectáculos más ambiciosos de la electrónica contemporánea".

En paralelo, el Club Room acogerá el debut de Dawn Patrol, el proyecto colaborativo fundado en 2020 por los brasileños Maz y Antdot, que trasladará a la isla una propuesta centrada en "la conexión entre cultura, comunidad y pista de baile". El cartel anunciado para estas cuatro fechas reúne a Antdot, Brisotti, EDD, Lilya Mandre, Luch, Malive, Maz, Mozambo, Nick Castle y Viot, además de otros nombres pendientes de confirmación.

The Night League señala que Dawn Patrol "ha evolucionado desde su nacimiento hasta convertirse en sello discográfico, plataforma creativa y marca de eventos con proyección internacional, con una identidad que fusiona grooves orgánicos, influencias afro y electrónica contemporánea".

Maz se presenta como uno de los nombres más destacados de la música electrónica brasileña contemporánea y una figura clave en su proyección exterior. Su trayectoria le ha llevado a escenarios como Coachella, Tomorrowland Bélgica y Brasil, EDC Las Vegas y México, Ultra Europe, Sziget Festival, Circoloco Ibiza, Rock in Rio, Lollapalooza Brasil y la propia Hï Ibiza.

Antdot, por su parte, llega a esta residencia con más de 337 millones de reproducciones en plataformas digitales y con una trayectoria en la que figuran actuaciones en Tomorrowland Belgium, Hï Ibiza, Space Miami, Cercle Moment y CORE Medellín, así como en algunos de los principales escenarios de Brasil.

Los jueves de mayo supondrán el arranque de la temporada 2026 para el club de Platja d’en Bossa, con una propuesta que reunirá "dos salas, dos universos y una misma ambición".

Las entradas y las mesas VIP para estas sesiones ya están disponibles en la página web de Hï Ibiza.