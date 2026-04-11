Denuncian que un “grave ataque” al patrimonio apícola de Ibiza pone en jaque la recuperación de la abeja autóctona

La Associació d’Apicultors d’Eivissa ha denunciado un “grave ataque” contra uno de sus apiarios en Ibiza, donde se desarrolla el Proyecto de Recuperación de la Abeja Autóctona, y ha advertido de que los hechos ponen en riesgo una iniciativa de “alto valor ecológico, científico y patrimonial”.

Según ha informado la Associació d’Apicultors d’Eivissa en una nota de prensa, en un intervalo estimado de entre diez y quince días anteriores al 11 de abril, una persona o varias personas con “un conocimiento técnico preciso del oficio apícola” sustrajeron “la totalidad de la cría y de la miel de once colmenas y trece núcleos” en uno de sus apiarios de la isla.

La entidad señala que “lejos de tratarse de un acto vandálico indiscriminado, todo apunta a una intervención deliberada y especialmente lesiva”, ya que en el lugar se dejaron cuadros con cera laminada, una circunstancia que, según expone, “evidencia la intencionalidad y la pericia del autor o autores”.

La Associació d’Apicultors d’Eivissa asegura que las consecuencias han sido “inmediatas y devastadoras”: cinco colmenas “han desaparecido ya como consecuencia directa de la extrema debilidad generada”, así como cuatro núcleos, mientras que el resto de unidades se encuentra “en una situación crítica” que hace temer por su supervivencia a corto plazo.

La asociación sostiene que este episodio constituye “un atentado de extraordinaria gravedad” no solo contra su patrimonio material, sino también contra un proyecto en el que trabaja “de manera continuada desde junio de 2018”. En este sentido, advierte de que la pérdida de las colonias afectadas comprometería “seriamente años de esfuerzo, dedicación y recursos invertidos en la preservación de la abeja autóctona de Ibiza”.

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Ante estos hechos, la entidad ha interpuesto una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para que se investigue lo sucedido y se depuren responsabilidades. Además, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y a la sensibilidad de las instituciones ante unos hechos que, según remarca, “afectan al conjunto del patrimonio natural de Ibiza”.