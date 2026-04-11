La defensa del catalán une a Sopa de Cabra y a Isidor Marí en Ibiza

Sopa de Cabra e Isidor Marí actuarán el 30 de abril en el concierto del Correllengua Agermanat en Ibiza, dentro de la programación de actividades y actuaciones que acompañarán el paso de esta carrera popular en defensa de la lengua catalana por la isla. Los actos se celebrarán en Sant Jordi y en Vila.

La organización ha hecho público el cartel y la programación de los actos y de los conciertos previstos para esa jornada. Las actuaciones musicales tendrán lugar en es Portal Nou, en el parque Reina Sofia, el mismo jueves día 30 a partir de las 20 horas.

Según la organización, los conciertos serán el plato fuerte del día y contarán con "nombres legendarios de la historia musical ibicenca", como el cantautor Isidor Marí, miembro fundador del grupo UC, con una larga trayectoria musical y de "compromiso social y lingüístico" que, según sostiene la organización, lo han convertido en "una figura de referencia en la isla".

También actuará el grupo gerundense Sopa de Cabra, al que la organización sitúa como una formación "clave" en la historia del rock en catalán y con una "conexión especial" con Ibiza, donde, destacan, no es extraño que ofrezcan conciertos de vez en cuando ni que se impliquen "en los momentos en que hace falta", como hicieron ante el proyecto de las autovías de Ibiza a Sant Antoni y del aeropuerto y, ahora, "en compromiso con la lengua catalana". La noche la cerrará PD Burbaia, que empezará a actuar sobre las 23 horas.

Más actos

La programación en Vila comenzará antes de los conciertos. A partir de las 18 horas habrá ball pagès, castells, capgrossos y gegants, además de un correfoc a cargo de Mals Esperits y Esperitrons, que recibirán a las 19.30 horas la Flama, la antorcha que hace de relevo del Correllengua Agermanat, portada por los corredores y corredoras de este "evento histórico", según la organización.

Cuando la Flama llegue al escenario de es Portal Nou, se leerá el manifiesto unitario del Correllengua Agermanat, que será el mismo en las más de 80 localidades del conjunto del territorio de habla catalana. En Ibiza lo leerán Kiko Tur, cantante de Aspencat, y Marina Ribas, "cocinera y autora".

El cartel del Correllengua. / Diario de Ibiza

Antes de llegar a Vila, los corredores saldrán a las 18 horas de ses Salines en dirección al parque de Sant Jordi, donde habrá ball pagès y también se leerá el manifiesto sobre un escenario. Después de esta parada de media hora en Sant Jordi, la carrera continuará hasta es Portal Nou.

El Correllengua Agermanat es una carrera popular de relevos no competitiva que pasará por la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, Baleares y l’Alguer. Saldrá de Prada el 19 de abril y llegará a l’Alguer el 5 de mayo.

Según la organización, este proyecto "muy ambicioso" toma como modelo el Correllengua que desde los años 90 se celebra en Mallorca y que se ha extendido a otros territorios de habla catalana. La organización destaca que esta es la primera vez que se celebra de manera conjunta y continuada, un "hito histórico" de unidad y hermandad que cuenta con el apoyo de entidades de todo el territorio, clubes deportivos de primer nivel como el FC Barcelona, Girona FC, RCD Mallorca, RCD Espanyol, Atlético Baleares y la UD Ibiza, que se adhirió hace pocas semanas.

Para inscribirse y correr en Ibiza o en cualquier otro punto por el que pase el Correllengua, hay que apuntarse en la web correllenguaagermanat.cat, donde también se puede comprar la camiseta oficial del evento con todos los municipios en los que se detiene la carrera, entre ellos Sant Josep e Ibiza.