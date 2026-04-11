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Bicis en Vara de Rey: ni señales ni amenaza de multas

Bicis en Vara de Rey: ni señales ni amenaza de multas | DI

Bicis en Vara de Rey: ni señales ni amenaza de multas | DI

Redacción Ibiza

Ni las señales de «baja de la bicicleta o del patinete y ve a pie», ni las advertencias de la Policía Local de que Vara de Rey es «totalmente peatonal», ni la amenaza de multas han conseguido acabar con las excursiones de ciclistas por el paseo, como atestigua esta imagen, captada el viernes poco antes de las once de la mañana.

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