"Bajan del avión y se creen que aquí pueden hacer de todo": las quejas de los residentes sobre el verano en Ibiza

El verano en Ibiza despierta sentimientos encontrados entre residentes y habituales de la isla. Así lo reflejan los seguidores del Diario de Ibiza en Facebook frente a la consulta sobre qué es lo que más y lo que menos les gusta de esta época del año.

Entre los aspectos más valorados aparecen, sobre todo, los atractivos naturales de la isla. El mar, el sol, las puestas de sol, los baños, la playa y las actividades al aire libre centran buena parte de los comentarios positivos. "La gente cosmopolita, el mar, el sol, puestas de sol, baños", resume Patrizia Juárez Rojas. En una línea similar, Ivan Tsepkalo destaca "playa, mar, paseos en la tabla kayak" como lo mejor del verano ibicenco.

También hay quien subraya el vínculo emocional con la isla. Jose Castillo Torres asegura que lo que más le gusta es "volver a mi amada isla", aunque añade que lo peor es "tener que irme cuando acabe el verano". Ana María Rosado, por su parte, afirma que le gusta "todo", tras asegurar que lleva 50 años residiendo en Ibiza y que se siente "súper feliz".

Sin embargo, la crítica más repetida entre los participantes es la saturación que vive la isla durante los meses estivales. "En verano está todo demasiado saturado", señala María Cardona. "Saturación total", resume Paqui García Valverde, mientras que Patrizia Juárez Rojas la menciona junto al "abuso" como lo que menos le gusta de la temporada. Ana María Rosado coincide al apuntar que ese exceso de gente es precisamente la parte más negativa del verano, en contraste con un invierno en el que, dice, "estamos en la gloria"

Junto a la saturación, los precios son otra de las principales quejas. Rufina Romero Ramírez afirma que la isla es "preciosa", pero critica "los precios, tanto de hoteles como vivienda", que considera "un abuso". En esa misma línea, Loli Guijarro expresa su malestar por la pérdida de acceso a la vivienda para los residentes y denuncia un modelo que, a su juicio, favorece a grandes inversores y expulsa a los ibicencos.

Otros comentarios ponen el foco en las consecuencias del turismo masivo sobre la convivencia y la movilidad. Yin Mora lamenta el comportamiento de algunos visitantes, a los que acusa de llegar a la isla y "desmadrarse", mientras que Ivan Tsepkalo critica el tráfico y el hecho de tener que pagar aparcamiento para acceder a una playa pública.

Las respuestas muestran una percepción dual del verano en Ibiza: una estación ligada al disfrute del entorno natural, pero también marcada por la masificación, el encarecimiento de la vida y las dificultades que estos factores generan en el día a día, sobre todo a los residentes y trabajadores.