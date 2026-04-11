Arde un yate en la bocana del puerto de Ibiza

Una enorme columna de humo negro puso en alerta a última hora de la tarde de este viernes a la ciudad de Ibiza. Durante unos minutos, el origen del fuego no estaba claro y llegó a parecer que procedía de la zona de Puig des Molins más cercana al puerto. Sin embargo, la humareda salía de un yate que ardía en la bocana del puerto, a escasos metros de la Illa Negra, uno de los islotes que hay a los pies de las murallas.

El incendio se saldó con dos heridos leves, según confirmó el servicio de emergencias 061. La central recibió la alerta a las 19.55 horas desde el puerto deportivo de es Botafoc. En la embarcación, de unos 20 metros de eslora y dedicada a servicios de chárter, se encontraban seis personas cuando se inició el fuego. Los sanitarios atendieron allí mismo a dos de los tripulantes, dos hombres de 26 y 29 años, que sufrían heridas leves y no tuvieron que ser trasladados a ningún centro sanitario. Hasta la zona se desplazaron dos ambulancias, una UVI móvil y una unidad de soporte vital básico.

Incendio de una lancha cerca de s'Illa Negra en Ibiza / Vicent Marí

Según relatan testigos presenciales, el yate se dirigía a Marina Ibiza, donde tenía previsto amarrar, cuando comenzó a arder. Hasta el lugar acudió la ‘Salvamar Naos’, de Salvamento Marítimo, que en un primer momento trató de apagar las llamas con potentes chorros de agua. Al comprobar que el fuego seguía devorando la embarcación y que esta era insalvable, optó, con el práctico del puerto de Ibiza, por remolcarla mar adentro, en dirección a es Malvins.

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La escena atrajo a numerosos curiosos al puerto y a las murallas. Algunos barcos tuvieron que variar su rumbo para apartarse del incendio. Entre ellos, el ferri de Baleària ‘Nixe’, mientras que el barco de la UME que estaba atracado abandonó el puerto, explicaron personas que se encontraban en la zona. La intensa humareda no afectó al tráfico aéreo, según confirmaron desde el aeropuerto de Ibiza. Los bomberos se desplazaron al dique de es Botafoc por si podían intervenir desde tierra. La Guardia Civil investiga las causas del incendio.

La lancha es una Prince de más de 20 metros de eslora, según ha podido saber este diario.

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