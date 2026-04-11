Aplazada por mal tiempo en Ibiza la II Maratón Fotográfica de Sant Josep: esta es la nueva fecha

La II Maratón Fotográfica del festival Sant Josep és Foto, prevista para este domingo 12 de abril, queda aplazada por la previsión de lluvias y las condiciones meteorológicas adversas, según ha comunicado el Ayuntamiento de Sant Josep.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la actividad, la maratón se celebrará el próximo 26 de abril, manteniendo el mismo formato y el horario previsto inicialmente, con inicio a partir de las 9.30 horas.

La prueba contará con cuatro puntos de salida: Sant Jordi, Can Jeroni (Sant Josep), Can Curt (Sant Agustí) y Caló de s’Oli (Cala de Bou). Los participantes deberán recorrer diferentes enclaves del municipio y superar cinco retos fotográficos centrados en temáticas concretas y técnicas específicas.

Presentació Sant Josep és Foto 2026. / Ayuntamiento de Sant Josep

Además, podrán sumar puntos extra si visitan las tres exposiciones del festival, instaladas en Caló de s’Oli, Can Curt y Can Jeroni, y si participan en la foto de familia del certamen, que se realizará en Sant Jordi. Como novedad, el fotógrafo y formador mallorquín José Barceló ofrecerá consejos y trucos durante distintos momentos de la yincana.

La actividad es gratuita y está abierta a tres categorías: menores de 12 años, acompañados por un adulto; adolescentes de 12 a 17 años, y adultos a partir de 18. Para participar solo hace falta una cámara réflex, compacta o un móvil. La organización destaca que la cita está pensada tanto para fotógrafos experimentados como para aficionados y jóvenes que quieran iniciarse en la fotografía mientras descubren el entorno del municipio.

La maratón se enmarca en Sant Josep és Foto 2026, que se celebra del 26 de marzo al 3 de mayo con un programa internacional de exposiciones, presentaciones de fotolibros, documentales y un congreso de fotografía, previsto del 16 al 19 de abril.