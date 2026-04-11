"Más de 60.000 plazas ilegales retiradas": Prohens frente a los pisos ilegales

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asegura este sábado que la ofensiva contra la oferta ilegal de alquiler turístico ya ha permitido retirar más de 60.000 anuncios de las plataformas digitales. Durante su visita a la 9ª Feria de Turismo de Menorca, en Alaior, defiende la estrategia del Ejecutivo autonómico para contener este fenómeno y reforzar el control sobre la actividad clandestina.

Prohens atribuye este balance al refuerzo de la inspección por parte de los consells insulars, así como al uso de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para perseguir la oferta no regulada. Según sostuvo, este tipo de alojamientos ilegales no solo perjudica la imagen del destino, sino que también rompe el equilibrio entre la presión turística y la vida de los residentes en Baleares.

La jefa del Ejecutivo autonómico reivindica además el modelo turístico que impulsa el Govern, basado en contener la saturación en temporada alta y extender la actividad durante más meses del año. En esa línea, subraya que el gasto turístico está creciendo por encima de la llegada de visitantes, una evolución que, a su juicio, apunta a un crecimiento más ligado al valor que al volumen.

En el marco de la feria, Prohens también puso en valor la artesanía, el producto local y la singularidad de cada isla como elementos clave de la oferta balear. Asimismo, reitera que "la apuesta del Govern por un turismo cultural y deportivo, contribuya a un modelo más sostenible, regenerativo y respetuoso tanto con el medio ambiente como con los residente".