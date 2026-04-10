Vivienda
Piden 3.500 euros al mes por una habitación en Ibiza en pleno verano
La habitación es doble con baño y está ubicada cerca de Talamanca
El precio del alquiler de temporada en Ibiza sigue dejando cifras llamativas. Un anuncio publicado en Idealista oferta una habitación doble con baño por 3.500 euros al mes durante los meses de verano en un piso situado cerca de Talamanca. En la misma publicación, el piso completo se anuncia por 7.000 euros mensuales en esas mismas fechas.
Por si esto no fuera suficiente, quien alquile el piso o la habitación tiene que pagar por adelantado un mes más uno de depósito, es decir, 7.000 euros en el caso de la habitación y 14.000 si se alquila el piso entero. El propietario de la vivienda, indican, no vive en el piso.
El anuncio presenta la ubicación como uno de sus principales atractivos y destaca que la vivienda se encuentra a diez minutos caminando de Talamanca y a cinco minutos a pie de Marina Ibiza. También resalta el ambiente de la zona, que describe como tranquilo y familiar, además de definir el piso como muy luminoso y acogedor.
La oferta vuelve a reflejar el alto coste del alquiler en la isla durante la temporada alta, especialmente en zonas próximas al mar y a algunos de los puntos más cotizados de Ibiza. En este caso, el dato más llamativo es el precio de una sola habitación en verano: 3.500 euros al mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano