Tres municipios de Ibiza superan los nitratos recomendados en el agua

Ibiza se libra de estar entre los municipios de Baleares que superaron en 2024 el límite legal de nitratos en el agua de consumo, fijado en 50 miligramos por litro, aunque sí presenta varios casos por encima del umbral de 6 mg/l que la comunidad científica considera recomendable para proteger la salud.

Así se desprende de los datos de 2024 analizados por Greenpeace, que ha difundido un mapa interactivo con motivo del Día Mundial de la Salud para consultar la contaminación por nitratos en el agua de los municipios españoles. En el conjunto del archipiélago balear, 51 municipios registraron concentraciones superiores a 6 mg/l, y de ellos tres se encuentran en Ibiza.

La situación en las Pitiusas, no obstante, queda lejos de la detectada en otras islas. Según el informe, ninguno de los municipios de Ibiza y Formentera rebasó el límite legal de 50 mg/l, mientras que sí lo hicieron 15 municipios de Baleares: 12 en Mallorca y 3 en Menorca.

En el tramo de entre 30 y 50 mg/l, que Greenpeace considera ya preocupante y que la legislación identifica como punto crítico a partir de 30 mg/l, tampoco aparecen municipios de Ibiza. En Baleares hay 16 localidades en esa franja, 14 de ellas en Mallorca y 2 en Menorca.

Mapa de Greenpeace. / Greenpeace

Entre 6 y 30 mg/l

En cambio, Ibiza sí registra presencia de nitratos en niveles de entre 6 y 30 mg/l en tres municipios, el mismo número que Menorca, mientras que Mallorca concentra 14. Se trata de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària. Greenpeace subraya que superar los 6 mg/l ya supone rebasar el valor recomendado por la ciencia para reducir riesgos para la salud, especialmente por su posible relación con enfermedades como el cáncer colorrectal.

A nivel balear, solo diez municipios presentan niveles inferiores a 6 mg/l, mientras que de otros seis no hay datos disponibles. La organización ecologista advierte de que la contaminación por nitratos está vinculada principalmente al uso masivo de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva y a los residuos generados por la ganadería intensiva.

En el conjunto de España, Greenpeace señala que en 332 municipios no se pudo beber agua del grifo en algún momento de 2024 al superarse el límite legal de 50 mg/l. Además, en 2.860 municipios se igualó o sobrepasó el umbral de 6 mg/l recomendado por la ciencia. Según la ONG, más de la mitad de los municipios analizados, un 51,2 %, presentan concentraciones por encima de ese nivel.

La organización explica que su mapa se basa en la última información consolidada de 2024 publicada por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad y defiende que esta herramienta permite a cualquier ciudadano conocer el estado del agua que sale de su grifo.