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‘Serata’ italiana de Enrico y Allegra Gucci en Ibiza
Fiesta. Enrico Barbieri celebra su 50 cumpleaños con una fiesta de lujo memorable
El empresario y emprendedor italiano y exdirector de la revista Playboy Italia, Enrico Barbieri, celebró su 50 aniversario con una fantástica fiesta en la que ejerció de anfitrión junto a su mujer, Allegra Gucci, su madre y sus hijos. Celebrada en la mansión Can Nemo, en Cap Martinet, asistieron un centenar de invitados de varias nacionalidades. La fiesta comenzó por la tarde con un cóctel de lujo diseñado por el chef Fabrizio Latino, del famoso restaurante Balthazar de Saint Moritz, propiedad de la familia Gucci; la actuación de la cantante italiana Elisa; el dj Alex Maya y un trío de bailarinas y performances que animaron la velada. El festejo contó con una exquisita tarta de frambuesa y acabó de madrugada en la discoteca de la casa. Los chefs Michelin Kazuito Masuda, Paco Morales y Carlo Gracco participaron en el evento junto a personajes italianos como Barbara Berlusconi, Mario Arlati, Pino Sagliocco, Lucio Cecchinello (propietario del equipo Honda LCR de Moto GP) y Nils Hartmann, productor cinematográfico y vicepresidente de Sky Studios que está grabando la serie dedicada a la familia Gucci ‘Fine del Giochi’, dirigida por Gabrielle Muccino.
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