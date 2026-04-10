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Sant Antoni reparte un ‘empujón’ de 2.000 euros

Sant Antoni reparte un ‘empujón’ de 2.000 euros | ASA

Sant Antoni reparte un ‘empujón’ de 2.000 euros | ASA

El Ayuntamiento de Sant Antoni entregó ayer los premios del sorteo de la campaña comercial ‘El Empujón’, con un total de 2.000 euros repartidos en diez vales de 200 euros para gastar en los comercios adheridos. La iniciativa, que este año cumple quince ediciones, reunió unos 15.000 boletos entre el 19 de febrero y el 29 de marzo.

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