Migraciones
Rescatan una patera al sur de Formentera con 28 migrantes
En el operativo, activado a las 19.50 horas de este jueves, intervinieron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo
Un total de 28 migrantes de origen subsahariano fueron rescatados a las 19.50 horas de este jueves 9 de abril, cuando se encontraban a unas trece millas, al sur de la isla de Formentera, según la información facilitada por la Delegación de Gobierno.
En el operativo de rescate intervinieron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que se encargaron de auxiliar a los ocupantes de la embarcación.
Con esta última actuación, y sumando los 28 migrantes localizados el miércoles 8 de abril en dos pateras en Formentera, entre ambos días asciende a 56 el número de personas rescatadas o interceptadas en la isla. Hasta ahora no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de las personas rescatadas.
La llegada de embarcaciones irregulares a Formentera mantiene la presión sobre la ruta migratoria hacia Baleares, en un contexto de repunte de este tipo de entradas coincidiendo con la mejora de las condiciones meteorológicas.
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