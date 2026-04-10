Así puedes solicitar plaza en la escuela de verano de Sant Antoni: fechas, requisitos y pasos clave

El Ayuntamiento de Sant Antoni ya ha activado el proceso para acceder a las escuelas de verano más demandadas del municipio. Con plazas limitadas y un sistema de selección específico, conocer los plazos y pasos es fundamental para no quedarse fuera.

Plazo de inscripción: fechas que no puedes pasar por alto

Las familias interesadas deben presentar la solicitud de preinscripción entre el 20 y el 28 de abril. Este trámite es obligatorio tanto para las escuelas municipales como para la del complejo deportivo de Can Coix.

Las solicitudes se pueden realizar de dos formas:

Online , a través de la web municipal

, a través de la web municipal Presencial :

: En el Centro de Información Joven (Espai Jove) para las escuelas municipales

En la recepción de Can Coix para esta escuela

El horario de atención presencial será de lunes a viernes, de 8 a 21.30 horas.

Requisitos imprescindibles

Para poder optar a una plaza, es obligatorio:

Estar empadronado en Sant Antoni

Presentar la solicitud dentro del plazo establecido

Cómo se asignan las plazas

El sistema de adjudicación varía según el tipo de escuela:

Escuelas municipales . Se asignan mediante un sistema de puntuación que tiene en cuenta varios factores:

. Se asignan mediante un sistema de puntuación que tiene en cuenta varios factores: Situación laboral de los progenitores

Familias monoparentales o numerosas

Existencia de discapacidad en la unidad familiar

En caso de empate, se seguirá el orden de inscripción.

Can Coix: las plazas se adjudican mediante sorteo

Listas y fechas clave del proceso

Listas provisionales : 8 de mayo

: 8 de mayo Reclamaciones : hasta el 12 de mayo

: hasta el 12 de mayo Listas definitivas : 14 de mayo

: 14 de mayo Pago de matrícula: hasta el 22 de mayo

Precios y ayudas

Precio: 200 euros al mes o 360 euros por dos meses

o Servicios extra: 50 euros mensuales cada uno

Las familias numerosas, monoparentales o con discapacidad pueden beneficiarse de un 50% de descuento. También se reservan plazas con ayudas de hasta el 100% para casos derivados de servicios sociales.