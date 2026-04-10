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Así puedes solicitar plaza en la escuela de verano de Sant Antoni: fechas, requisitos y pasos clave

El Ayuntamiento de Sant Antoni abre la preinscripción para las escuelas de verano del municipio

Fotografía de niños disfrutando de la escuela de verano en 2025

Fotografía de niños disfrutando de la escuela de verano en 2025 / Irene Vila Capafons

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ya ha activado el proceso para acceder a las escuelas de verano más demandadas del municipio. Con plazas limitadas y un sistema de selección específico, conocer los plazos y pasos es fundamental para no quedarse fuera.

Plazo de inscripción: fechas que no puedes pasar por alto

Las familias interesadas deben presentar la solicitud de preinscripción entre el 20 y el 28 de abril. Este trámite es obligatorio tanto para las escuelas municipales como para la del complejo deportivo de Can Coix.

Las solicitudes se pueden realizar de dos formas:

  • Online, a través de la web municipal
  • Presencial:
  • En el Centro de Información Joven (Espai Jove) para las escuelas municipales
  • En la recepción de Can Coix para esta escuela

El horario de atención presencial será de lunes a viernes, de 8 a 21.30 horas.

Requisitos imprescindibles

Para poder optar a una plaza, es obligatorio:

  • Estar empadronado en Sant Antoni
  • Presentar la solicitud dentro del plazo establecido

Cómo se asignan las plazas

El sistema de adjudicación varía según el tipo de escuela:

  • Escuelas municipales. Se asignan mediante un sistema de puntuación que tiene en cuenta varios factores:
  • Situación laboral de los progenitores
  • Familias monoparentales o numerosas
  • Existencia de discapacidad en la unidad familiar
  • En caso de empate, se seguirá el orden de inscripción.
  • Can Coix: las plazas se adjudican mediante sorteo

Listas y fechas clave del proceso

  • Listas provisionales: 8 de mayo
  • Reclamaciones: hasta el 12 de mayo
  • Listas definitivas: 14 de mayo
  • Pago de matrícula: hasta el 22 de mayo

Precios y ayudas

  • Precio: 200 euros al mes o 360 euros por dos meses
  • Servicios extra: 50 euros mensuales cada uno

Noticias relacionadas y más

Las familias numerosas, monoparentales o con discapacidad pueden beneficiarse de un 50% de descuento. También se reservan plazas con ayudas de hasta el 100% para casos derivados de servicios sociales.

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