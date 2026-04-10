Así puedes solicitar plaza en la escuela de verano de Sant Antoni: fechas, requisitos y pasos clave
El Ayuntamiento de Sant Antoni abre la preinscripción para las escuelas de verano del municipio
El Ayuntamiento de Sant Antoni ya ha activado el proceso para acceder a las escuelas de verano más demandadas del municipio. Con plazas limitadas y un sistema de selección específico, conocer los plazos y pasos es fundamental para no quedarse fuera.
Plazo de inscripción: fechas que no puedes pasar por alto
Las familias interesadas deben presentar la solicitud de preinscripción entre el 20 y el 28 de abril. Este trámite es obligatorio tanto para las escuelas municipales como para la del complejo deportivo de Can Coix.
Las solicitudes se pueden realizar de dos formas:
- Online, a través de la web municipal
- Presencial:
- En el Centro de Información Joven (Espai Jove) para las escuelas municipales
- En la recepción de Can Coix para esta escuela
El horario de atención presencial será de lunes a viernes, de 8 a 21.30 horas.
Requisitos imprescindibles
Para poder optar a una plaza, es obligatorio:
- Estar empadronado en Sant Antoni
- Presentar la solicitud dentro del plazo establecido
Cómo se asignan las plazas
El sistema de adjudicación varía según el tipo de escuela:
- Escuelas municipales. Se asignan mediante un sistema de puntuación que tiene en cuenta varios factores:
- Situación laboral de los progenitores
- Familias monoparentales o numerosas
- Existencia de discapacidad en la unidad familiar
- En caso de empate, se seguirá el orden de inscripción.
- Can Coix: las plazas se adjudican mediante sorteo
Listas y fechas clave del proceso
- Listas provisionales: 8 de mayo
- Reclamaciones: hasta el 12 de mayo
- Listas definitivas: 14 de mayo
- Pago de matrícula: hasta el 22 de mayo
Precios y ayudas
- Precio: 200 euros al mes o 360 euros por dos meses
- Servicios extra: 50 euros mensuales cada uno
Las familias numerosas, monoparentales o con discapacidad pueden beneficiarse de un 50% de descuento. También se reservan plazas con ayudas de hasta el 100% para casos derivados de servicios sociales.
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