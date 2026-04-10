Educación
Luz verde al proyecto para rehabilitar y ampliar el instituto Quartó de Portmany: estas son las mejoras
Las obras permitirán añadir un volumen a una de las edificaciones para contar con nueve aulas más
EFE
El Consell de Govern ha autorizado este viernes el proyecto de rehabilitación y ampliación del instituto (IES) Quartó de Portmany, en Sant Antoni, Ibiza, con un presupuesto de 2.150.000 euros.
Las obras permitirán añadir un volumen a una de las edificaciones para contar con nueve aulas más distribuidas entre la planta baja, la primera y la segunda, lo que supondrá la creación de 270 nuevas plazas escolares, ha explicado el portavoz del Govern en la rueda de prensa semanal sobre las decisiones del gabinete del ejecutivo.
También se construirá una pasarela elevada para conectará los edificios actuales en la primera y segunda planta, así como un itinerario accesible para resolver los desniveles de la urbanización y facilitar el acceso a todos los edificios del centro.
Dar respuesta a las necesidades de espacio del centro y mejorar las condiciones de aprendizaje son los objetivos del proyecto, que tiene un plazo de 18 meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano