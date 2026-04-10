Luz verde al proyecto para rehabilitar y ampliar el instituto Quartó de Portmany: estas son las mejoras

El Consell de Govern ha autorizado este viernes el proyecto de rehabilitación y ampliación del instituto (IES) Quartó de Portmany, en Sant Antoni, Ibiza, con un presupuesto de 2.150.000 euros.

Las obras permitirán añadir un volumen a una de las edificaciones para contar con nueve aulas más distribuidas entre la planta baja, la primera y la segunda, lo que supondrá la creación de 270 nuevas plazas escolares, ha explicado el portavoz del Govern en la rueda de prensa semanal sobre las decisiones del gabinete del ejecutivo.

También se construirá una pasarela elevada para conectará los edificios actuales en la primera y segunda planta, así como un itinerario accesible para resolver los desniveles de la urbanización y facilitar el acceso a todos los edificios del centro.

Dar respuesta a las necesidades de espacio del centro y mejorar las condiciones de aprendizaje son los objetivos del proyecto, que tiene un plazo de 18 meses.