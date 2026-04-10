Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demolición en IbizaChiringuito en IbizaFin de semana en IbizaGastronomía en Ibiza
instagramlinkedin

Educación

Luz verde al proyecto para rehabilitar y ampliar el instituto Quartó de Portmany: estas son las mejoras

Las obras permitirán añadir un volumen a una de las edificaciones para contar con nueve aulas más

El instituto Quartó de Portmany en una imagen de archivo

El instituto Quartó de Portmany en una imagen de archivo / J.A. Riera

EFE

Ibiza

El Consell de Govern ha autorizado este viernes el proyecto de rehabilitación y ampliación del instituto (IES) Quartó de Portmany, en Sant Antoni, Ibiza, con un presupuesto de 2.150.000 euros.

Las obras permitirán añadir un volumen a una de las edificaciones para contar con nueve aulas más distribuidas entre la planta baja, la primera y la segunda, lo que supondrá la creación de 270 nuevas plazas escolares, ha explicado el portavoz del Govern en la rueda de prensa semanal sobre las decisiones del gabinete del ejecutivo.

También se construirá una pasarela elevada para conectará los edificios actuales en la primera y segunda planta, así como un itinerario accesible para resolver los desniveles de la urbanización y facilitar el acceso a todos los edificios del centro.

Noticias relacionadas y más

Dar respuesta a las necesidades de espacio del centro y mejorar las condiciones de aprendizaje son los objetivos del proyecto, que tiene un plazo de 18 meses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
  2. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  3. Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
  4. Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
  5. Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
  6. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  7. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  8. Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

El Govern acelera la instalación de una torre de telecomunicaciones para acabar con la falta de cobertura en Santa Agnès

El Govern acelera la instalación de una torre de telecomunicaciones para acabar con la falta de cobertura en Santa Agnès

Tres municipios de Ibiza superan los nitratos recomendados en el agua

Tres municipios de Ibiza superan los nitratos recomendados en el agua

Los establecimientos de la cadena Vibra Hotels en Ibiza reciclaron 1.862 toneladas de residuos en 2025

Ibiza prohíbe los teléfonos móviles en sus escuelas de verano para niños de 3 a 12 años

Ibiza prohíbe los teléfonos móviles en sus escuelas de verano para niños de 3 a 12 años

La directora Andrea Casaseca reivindica en el Festival de Cine de Ibiza la libertad creativa del cortometraje

La directora Andrea Casaseca reivindica en el Festival de Cine de Ibiza la libertad creativa del cortometraje

Luz verde al proyecto para rehabilitar y ampliar el instituto Quartó de Portmany: estas son las mejoras

Luz verde al proyecto para rehabilitar y ampliar el instituto Quartó de Portmany: estas son las mejoras

Ascienden a 74 los migrantes llegados a Formentera en tres días

Ascienden a 74 los migrantes llegados a Formentera en tres días

Tres hoteles que llenaban sus piscinas dejan 12 horas sin agua a cientos de vecinos de Ibiza

Tres hoteles que llenaban sus piscinas dejan 12 horas sin agua a cientos de vecinos de Ibiza
Tracking Pixel Contents