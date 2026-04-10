Londres supera a Ibiza en pleno abril: más calor que en la isla en un episodio histórico

El portal itv.com informa de un dato insólito que rompe todos los esquemas habituales del clima europeo: Londres ha registrado más temperatura que Ibiza en pleno mes de abril, algo completamente atípico para esta época del año. Y más teniendo en cuenta la importancia del mercado británico para las islas, cuyos nacionales buscan el calor para disfrutar de sus vacaciones.

Según recoge el medio británico, la capital del Reino Unido alcanzó este miércoles los 26,5 ºC en Kew Gardens, el registro más alto en la primera mitad de abril desde 1946, tal y como confirmó la Met Office.

Más calor que en Ibiza en plena primavera

Mientras Ibiza comienza a calentar motores de cara a la temporada turística con temperaturas primaverales suaves, Londres ha vivido una jornada más propia del verano mediterráneo.

El dato resulta especialmente llamativo porque la isla balear suele registrar en estas fechas valores mucho más estables, generalmente entre los 15 ºC y 20 ºC, muy lejos de los picos extremos que se han visto en Reino Unido esta semana.

De hecho, tal y como destaca itv.com, Londres no solo superó a Ibiza, sino también a otros destinos cálidos habituales como Roma o Marruecos.

Un récord histórico en Reino Unido

El organismo que registra la meteorología británica explicó en un comunicado: "Hoy hemos registrado 26,5 ºC en Kew Gardens, en Londres, el día más cálido del año hasta ahora y uno de los días de abril más cálidos jamás registrados".

Además, este valor supera los 24,8 ºC registrados el día anterior en Gales, que ya había marcado un récord para un 7 de abril.

El meteorólogo Tom Morgan subraya el carácter excepcional del episodio: alcanzar temperaturas por encima de los 26 ºC en la primera mitad de abril es algo "muy poco común".

Un calor intenso… pero breve

A diferencia de Ibiza, donde el clima primaveral suele ser progresivo y estable, el calor en Reino Unido ha sido puntual. Este episodio, que comenzó el lunes, está muy por encima de la media habitual —entre 12 ºC y 15 ºC—, pero tiene las horas contadas.