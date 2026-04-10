Llama la atención: Que la empresa del nuevo servicio de autobuses de Ibiza admita “errores”

Que la nueva empresa concesionaria del servicio público de transporte en autobús de Ibiza admita «errores» tras el inicio de la actividad, el pasado día 1 de este mes de abril. Alsa tiene previsto mejorar la aplicación Mobi4U y reforzar las rutas como primeras medidas. El Consell y la empresa están colaborando para «ajustar» las líneas y para incorporar vehículos de mayor tamaño; también analizan un refuerzo en horas clave. «Todos los cambios llevan un periodo de adaptación», apunta el responsable de servicios de Alsa, José María Cardona.

Llama la atención

El aviso del Ayuntamiento de Sant Josep a los propietarios de animales de compañía que no cumplan la normativa municipal, con la imposición de multas que pueden alcanzar los 2.400 euros. La Policía local ya ha puesto once denuncias y anuncia más controles.

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