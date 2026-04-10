Ibiza prohíbe los teléfonos móviles en sus escuelas de verano para niños de 3 a 12 años

Las escuelas de verano del municipio de Ibiza —que acogerán Sa Graduada, Cas Serres, Sa Joveria y Sa Bodega— serán, por primera vez, espacios libres del uso de teléfonos móviles. “Está, lógicamente, súper justificado”, apunta, con tono decidido, la técnica de Juventud del Ayuntamiento, Encarnación Silverde, más conocida como Kai, que lleva 34 años al frente de la organización de las escuelas municipales de Ibiza y afronta, “con pena”, su último verano en este cargo.

La medida se da a conocer durante la presentación del programa 'Escuelas de Verano Ciudad de Ibiza 2026', celebrada este viernes, 10 de abril, en Can Casals, donde también se detallan las principales características de la oferta municipal para este verano. En la presentación también interviene el concejal de Juventud, Manuel Jiménez Roig, que defiende la decisión de limitar el uso de teléfonos móviles en este ámbito. “Los chicos y chicas vienen a las escuelas de verano a desconectar y a disfrutar con el resto de compañeros. Lo que no puede ser, y que hemos visto en repetidas ocasiones, es que haya menores grabando con la cámara de sus móviles en vez de estar, por ejemplo, participando en las actividades deportivas previstas, o que algunos permanezcan tumbados en la sombra con sus teléfonos”, afirma. Y agrega: “Además, para quienes tengan interés en las nuevas tecnologías, hay una escuela de verano semanal temática centrada en este ámbito”.

En el caso de las escuelas de verano de tiempo libre y deportes, están dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 12 años y se desarrollarán durante los meses de julio y agosto, de 7.30 a 15.30 horas, en Cas Serres, Sa Bodega, Sa Joveria y Sa Graduada. En total, se ofertan 740 plazas cada mes y las escuelas se organizarán en grupos reducidos por edades. Siguen un proyecto educativo en el que cada semana se trabaja un objetivo relacionado con las habilidades sociales, detallan. A ello se suman talleres deportivos, artísticos y lúdicos, además de, normalmente, dos salidas semanales a la playa y a la piscina.

Las escuelas de verano infantiles tendrán un precio de 50 euros mensuales para las familias de modalidad 1 (monoparentales, numerosas, en riesgo social o víctimas de violencia machista, con personas en situación de dependencia o discapacidad, de vulnerabilidad esconómica especial y mujeres en paro de larga duración de más de 45 años) y de 100 euros para el resto de las familias. Los interesados deberán formalizar la inscripción del 21 al 27 de abril a través de la web del Ayuntamiento. Los admitidos deberán efectuar el pago del 11 al 17 de mayo.

Este año, como novedad, la inscripción no será válida si no se realiza un pago previo de 50 euros en concepto de depósito, que posteriormente se descontará de la cuota. Según apunta Silverde, detectó que “al tratarse de una tarifa económica, en otros años se apuntaba a los niños y luego no acudían la mayoría de los días”. “Desperdiciaban una plaza que podría ocupar otro”.

"Nos hemos adaptado a los cambios sociales"

Durante su intervención, Silverde recuerda cómo fue su llegada a Ibiza y el cambio de hábitos con el que se encontró: “Yo vengo de la Península y allí, en julio y agosto, tiene vacaciones la mayoría de la gente. Justamente, aquí ocurre al revés”.

En la práctica, esto supone que, durante el verano, a diferencia de lo que suele ocurrir en la Península, muchos padres y madres no pueden hacerse cargo del cuidado de sus hijos porque están trabajando. De ahí la importancia de las escuelas de verano municipales, un servicio que, según recuerda Silverde, ha evolucionado notablemente con el paso de los años. “Es un servicio de ocio infantil que comenzó entre las décadas de los 80 y los 90, cuando gobernaba Enrique Fajarnés, y no era un servicio nuevo. A lo largo del tiempo, ha crecido exponencialmente y nos hemos adaptado a los cambios de tendencia y sociales que se han producido. Al final, ese es nuestro trabajo”, señala.

"Ahora abarcamos una variedad más amplia de los gustos de nuestros jóvenes"

La escuela de verano temática de tecnología, programación y software anunciada por Jiménez no es la única propuesta de este tipo durante el mes de julio. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas, se ofrecen también otras actividades pensadas para jóvenes a quienes no les interesa la escuela mensual, pero sí propuestas concretas como impresión 3D, fotografía, videojuegos, danza o teatro. Todas ellas tienen “15 plazas semanales, a excepción de la de videojuegos, que tendrá diez”, precisa Jiménez.

En este sentido, Silverde explica la ampliación de las actividades incorporadas este año a la semana temática: “Nos ha parecido buena idea ir más allá de la tecnología e incorporar propuestas relacionadas con las artes escénicas. Con ello, ahora abarcamos una variedad más amplia de los gustos de nuestros jóvenes”.

La oferta estival se completa con la escuela juvenil de aventura, dirigida a jóvenes de Secundaria durante los meses de julio y agosto, de 9 a 14 horas, en Can Casals. El precio es de 200 euros mensuales. Se trata de una escuela adaptada a su edad, que utiliza una vez por semana los espacios municipales y el pabellón de es Viver. Las actividades son principalmente de carácter deportivo —pádel, escalada, natación y deportes de playa—, aunque también incluyen propuestas puntuales, como talleres de fotografía o acrosport. Los interesados podrán inscribirse del 21 al 27 de abril a través del Ayuntamiento, y los admitidos deberán formalizar el pago entre el 11 y el 17 de mayo.

Además, también se celebra la Semana de Naturaleza y Deporte, dirigida a jóvenes de Primaria, del 22 al 30 de junio, de 9 a 14 horas, en Can Tomeu.

Con ello, Vila refuerza una oferta estival que busca adaptarse tanto a las necesidades de las familias como a los intereses de niños y jóvenes.