Arte
El "primer barco-museo del mundo" atraca en Ibiza este Sant Jordi
El festival cultural itinerante se instalará del 23 al 29 de abril en IGY Ibiza Marina con experiencias de realidad virtual, música, danza y talleres abiertos a todos los públicos
Ibiza recibirá del 23 al 29 de abril el Art Explora Festival, un evento cultural itinerante que recorre el Mediterráneo a bordo "del primer barco-museo del mundo", según lo define la organización, y que hará escala en IGY Ibiza Marina coincidiendo con las celebraciones de Sant Jordi.
Tras su paso por Barcelona, donde reunió a 47.000 visitantes, el festival llega a la isla con una programación gratuita y abierta a todos los públicos que combina experiencias inmersivas, actuaciones en directo y talleres participativos tanto a bordo del barco como en el muelle.
Un viaje acústico por el mediterráneo
El catamarán, de 47 metros de eslora y diseñado por los arquitectos Axel de Beaufort y Guillaume Verdier, podrá acoger hasta 2.000 visitantes diarios. En su cubierta superior, el público podrá disfrutar de un recorrido sonoro inmersivo creado por el Ircam del Centro Pompidou de París, que propone un viaje acústico por el Mediterráneo a través de sonidos naturales, urbanos y culturales.
En el interior, una experiencia de realidad virtual desarrollada junto a Ubisoft permitirá explorar antiguas ciudades como Alejandría, Atenas y Venecia, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las civilizaciones mediterráneas. La programación se extenderá también al muelle de IGY Ibiza Marina, con actividades como una actuación de danza folclórica a cargo de la colla de Sa Bodega el sábado 25 de abril, y un dj set de Jana Saleh el miércoles 29.
Experiencias, mitos y narración
El festival incluirá además diversos talleres centrados en la cultura y la tradición, como una introducción al esparto, un taller de ball pagès, rutas cinematográficas por Dalt Vila y La Marina, una sesión de suminagashi —arte japonés de tinta flotante— y experiencias de narración inspiradas en mitos mediterráneos.
Coincidiendo con el día de Sant Jordi, tradicionalmente vinculado a los libros y el intercambio cultural, la llegada del Art Explora Festival refuerza el carácter histórico de Ibiza como punto de encuentro entre culturas, invitando a residentes y visitantes a descubrir nuevas formas de arte y expresión.
El Art Explora Festival, impulsado por la organización internacional Art Explora, tiene como objetivo acercar el arte a nuevos públicos a través de propuestas innovadoras. Desde 2024, el barco ha recorrido más de una decena de países, consolidándose como una iniciativa cultural de alcance internacional.
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