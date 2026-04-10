La orquesta sinfónica de la Unió Musical de l’Eliana ofrece este sábado un concierto gratuito en Sant Joan

La orquesta sinfónica de la Unió Musical de l’Eliana tiene previsto actuar este sábado, 11 de abril, a las 19 horas en la plaza situada frente a la iglesia de Sant Joan, en un concierto de entrada gratuita.

La actuación forma parte de la tradición de la formación valenciana de realizar un intercambio cultural anual fuera de su provincia. En esta ocasión, la orquesta se desplaza a Ibiza para ofrecer un concierto extraordinario en el norte de la isla.

Fundada en 2005 y dirigida por Pep Larrosa García, la Orquesta Sinfónica de la Unió Musical de l’Eliana se define como una formación de "aprendizaje" en la que conviven músicos desde los 12 años hasta adultos que han retomado la práctica musical. A lo largo de su trayectoria, ha actuado en distintos escenarios de España y también en citas internacionales en Francia y el Adriatic Music Fest de San Marino.

Imagen de la orquesta sinfónica La Eliana / Ana Olivia Fiol Mateu

Para su cita en Sant Joan, la orquesta ha preparado un repertorio que recorre distintos estilos, desde la ópera hasta el tango, pasando por el folclore valenciano y la música contemporánea. El programa incluye el 'Coro de los Soldados' y 'Vin ou biere, viere ou vin', ambos de la ópera Faust de Charles Gounod; el 'Waltz' del acto II de Eugene Oneguin, de P. I. Tchaikowsky; la 'Romanze para violín y orquesta' de H. Wieniawsky, con Claudia Marco Ballester como solista; 'Adiós Nonino', de Astor Piazzolla; 'Danzón Nº2', de Arturo Márquez; 'La fallera', de F. Ferran; y 'Berlanga: Blasco Ibáñez', de R. García Soler.

El evento, explican desde la organización, cuenta con la colaboración de instituciones locales y propone "un encuentro cultural" en el que la música sinfónica sonará en uno de los enclaves más representativos de Sant Joan.