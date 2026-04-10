Todo a punto para el desembarco en Ibiza de cerca de 2.000 estudiantes Erasmus con ganas de fiesta y visitas culturales

El ESN Ibiza Trip celebrará su acto oficial de apertura el próximo viernes 17 de abril de 2026 en Ibiza, en el arranque de una nueva edición de este encuentro organizado por ESN España que reúne cada año en la isla a cerca de 2.000 jóvenes, entre estudiantes Erasmus y voluntarios de la asociación. Según la información facilitada por la organización, el acto comenzará a las 17.45 horas y tendrá lugar en el hotel Vibra Mare Nostrum, situado en la avenida Pedro Matutes Noguera, 90, en Ibiza.

La convocatoria servirá como inicio oficial de una cita que este año alcanza una fecha señalada, ya que Ibiza acogerá entre el 17 y el 21 de abril de 2026 el 20 aniversario del ESN Ibiza Trip, presentado por la organización como "el mayor Erasmus de España". Durante esos cinco días, estudiantes internacionales y miembros del voluntariado de ESN España participarán en un programa que combinará cultura, ocio y actividades vinculadas a la vida en la isla, en una edición que volverá a tener a Ibiza como punto de encuentro de la comunidad Erasmus.

La apertura institucional prevista para el viernes reunirá además a representantes de varias entidades colaboradoras, entre ellas el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza y Cruz Roja Juventud Baleares. También está prevista la asistencia de Nicolás Marí, responsable de relaciones institucionales del ESN Ibiza Trip. De este modo, el acto del día 17 no solo marcará el comienzo formal del programa, sino que también escenificará el respaldo institucional a un evento que, año tras año, moviliza a cientos de voluntarios y a miles de estudiantes llegados de distintos puntos.

El itinerario

Tal y como ya había avanzado la organización, el programa de esta edición incluirá visitas guiadas a Dalt Vila y excursiones a Formentera, con apoyo del Consell de Ibiza. El Ayuntamiento repetirá además los recorridos por el recinto histórico para acercar a los asistentes al patrimonio y la cultura de la isla, mientras que las salidas a Formentera permitirán a los participantes conocer también otros enclaves del entorno pitiuso. Junto a ello, durante las fiestas habrá Puntos Violeta gestionados por el Institut Balear de la Dona y Creu Roja Joventut Balears, además de formaciones dirigidas a la organización y al equipo de coordinación para reforzar la sensibilización y el respeto entre participantes.

Los asistentes se alojarán en los hoteles Vibra Mare Nostrum y Vibra Jabeque Soul, en Platja d’en Bossa, dentro de una edición en la que la organización ha subrayado también su apuesta por la sostenibilidad y el turismo responsable.