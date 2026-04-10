Ibiza y Formentera pasan del calor casi veraniego a un domingo con lluvia y alerta amarilla

Ibiza y Formentera afrontan este viernes una jornada de calor insólito para estas fechas, con temperaturas máximas más propias de un mes de junio. Los termómetros superarán de forma generalizada los 25 grados y, de manera puntual, podrían rebasarse incluso los 30, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A ello se suma la importante intrusión de polvo en suspensión, visible en el color blanquecino del cielo y también detectable en las imágenes de satélite.

El episodio cálido llega después de un jueves en el que ya se registraron valores elevados en las Pitiusas. Las temperaturas máximas dejaron 28 grados en Sant Joan y Sant Antoni, 27 en Ibiza, 24 en el aeropuerto de Ibiza y 21 en Formentera, según el listado difundido por la Aemet.

Descenso térmico

El cambio empezará a notarse el sábado. La previsión apunta a una jornada todavía relativamente suave, con 12 grados de mínima y 22 de máxima, nubes y claros durante buena parte del día y un empeoramiento claro a última hora. La probabilidad de lluvia será del 90% por la tarde noche. También cambiará el viento, que soplará del este al inicio del día para girar a norte conforme avance la jornada.

El giro será aún más evidente el domingo, cuando se espera un día plenamente inestable en Ibiza y Formentera. La Aemet prevé lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitación del 100%, y un descenso notable de las temperaturas, que se moverán entre los 8 grados de mínima y los 19 de máxima.

Alerta amarilla

Además, la Aemet ha activado para el domingo una alerta amarilla entre las 10 y las 19.59 horas en Ibiza y Formentera por mala mar con viento del norte y nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza siete, y olas de entre dos y tres metros.